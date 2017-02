Kiskorú veszélyeztetésének gyanújával indult nyomozás a körmendi ügyben

Kazmar Enikő, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője múlt kedden azt közölte az MTI-vel, hogy állampolgári bejelentés történt az ügyben, amelynek nyomán feljelentéskiegészítést rendeltek el.



A szóvivő az MTI érkelődésére hétfőn már azt mondta: megindult a rendőrségi nyomozás, amelyet kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény alapos gyanújával ismeretlen tettes ellen rendeltek el. Ezzel a korábban elrendelt feljelentéskiegészítés okafogyottá vált, de gyanúsítás még nem történt az ügyben.



Szabó Ferenc egy hete még azzal indokolta lemondását az MTI-nek, hogy magánéletében történtek változások, illetve egyéb munkái szaporodtak meg annyira, hogy a továbbiakban nem tudja ellátni alpolgármesteri feladatait, de jelezte, hogy egyéni körzetében továbbra is önkormányzati képviselő kíván maradni.



A politikus akkor nem adott egyértelmű választ, hogy a jövőben is a Fidesz-KDNP színeiben kíván-e tevékenykedni a közéletben, annyit azonban megerősített, hogy január 27-én lemondott a pártjában viselt tisztségeiről. Az MTI-nek KDNP-s forrásból hétfőn megerősítették, hogy Szabó Ferenc azóta már kilépett a pártból is.