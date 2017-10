Kiskorú lányok is áldozatai voltak a 47 éves férfinak Budapesten - négy és fél évet is kaphat

A 47 éves férfi a vád szerint jellemzően a XX. kerületben, villamos megállóban, vagy a villamoson követett el szeméremsértő cselekményeket, több esetben kiskorú gyermekek előtt - áll a Főügyészség közleményében.



A vádirat szerint a vádlott 2014 nyarán - ugyanazon sértett sérelmére - két esetben, majd ezt követően 2016 októbere és decembere között további öt alkalommal követett el szeméremsértő cselekményeket fiatal nők, illetve kiskorú lányok előtt.



A vádlott többnyire Budapest XX. kerületében felszállt egy villamosra, ahol leült a kiszemeltekkel szemben lévő ülésre, majd előttük magát szeméremsértő módon mutogatta, illetve önkielégítést végzett.



A vádlott eközben több esetben a mobiltelefonjával le is fotózta áldozatait, miközben magát - és amit művelt -, a villamoson utazó többi utas elől egy szatyorral próbálta meg takarni.



Az ügynek 5 sértettje van, a legfiatalabb 13 éves volt az elkövetés idején.

Egy kislányt közülük arra vett rá - arra hivatkozva, hogy eltörte a kezét és azt nem tudja használni -, hogy nyúljon be a zsebébe és vegye ki a telefonját, de ott nem a telefon, hanem a férfi nemiszerve volt



A Budapesti XX., XXI., és XXIII. Kerületi Ügyészség a férfival szemben szeméremsértés bűntette, illetve vétsége miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra. A vád tárgyává tett bűncselekmények büntetési tételének felső határa - a bűnhalmazat miatt - négy és fél évig terjedő szabadságvesztés.

A férfi jelenleg is házi őrizetben van.