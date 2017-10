Kirúgta a biztonsági cégét a KFC, miután egy őr megverte az Index újságíróját

Közleményt adott ki a KFC, amiben arról tájékoztatnak, hogy lezárták a belső vizsgálatot, aminek következtében úgy döntöttek, hogy szerződést bontanak a biztonsági szolgálatot ellátó céggel, amely az ügyben érintett biztonsági őrt alkalmazta.Emellett az történtekkor szolgálatban lévő műszakvezető írásbeli figyelmeztetésben részesítették, és kötelezték a cég képzési programjának elvégzésére. Amíg ezt nem teljesíti, nem is dolgozhat pozíciójában.A cég Szabó Zoltántól is bocsánatot kért, és megállapodtak egy általa megnevezett szervezet támogatásáról is.