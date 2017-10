Kínai egyetem működhet Magyarországon

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Hszü Mej, Heilongcsiang tartomány oktatási hivatalának elnöke nemzetközi szerződést ír alá a Heilongcsiang Kínai Orvoslási Egyetem további működésérol Budapesten.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Az aláírást követően tartott sajtótájékoztatón Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta: Kína és Magyarország együttműködése soha nem volt olyan jó, mint most, és a kapcsolataik egyik legfontosabb pillére az oktatás.Kína és Magyarország stratégiai átfogó partnerségi megállapodást kötött májusban, és Magyarországnak az az érdeke, hogy a szoros együttműködés fennmaradjon a világ egyik legerősebb gazdaságával rendelkező országával - mutatott rá.

A külügyminiszter kiemelte: Magyarországon az oktatási rendszer minden szintjén biztosított a kínai nyelvű oktatás, itt van a Konfuciusz-intézetek regionális központja, és regionális összehasonlításban a legtöbb ilyen intézet is.Kitért arra:(SE), a kínai intézmény - amely már 50 éve működik - komoly szakmai elismertségnek örvend.Szijjártó Péter elmondta:ezúttal a Kínai Népköztársaság kormányának felhatalmazása alapján a Hejlongcsiang egyetemmel – emlékeztetett.Úgy vélte, az a tény, hogy már a második külföldi egyetem magyarországi működéséről kötöttek magállapodást, bizonyítja, hogy igenis lehetséges megfelelni a felsőoktatási törvényben foglalt kritériumoknak, amelyek minden hasonló egyetemre vonatkoznak. A megegyezéshez kell szándék és jóindulat - tette hozzá.A tárcavezető szerint a megállapodás mérföldkövet jelent a magyar-kínai oktatási együttműködésben.Kérdésre közölte: minden Magyarországon működő külföldi egyetem esetében akkor kötnek kormányközi megállapodást, amikor megegyeztek minden kérdésben. Remélhetőleg a CEU esetében is eljutnak addig, hogy megköthetik a megállapodást, most a szakmai vizsgálat időszaka zajlik, és ha ennek kedvező az eredménye, akkor nagy lépést tehetnek a megállapodás aláírása felé – mondta.Hszü Mej, Hejlongcsiang tartomány oktatási hivatalának elnöke azzal indokolta a megállapodás jelentőségét, hogy a kétoldalú kapcsolatok alapja a kulturális és oktatási együttműködés. Évek óta együttműködnek az SE-vel, és ez az együttműködés emelkedett most magasabb szintre - fogalmazott.