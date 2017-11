Kínai csúcs Budapesten - Szijjártó: Kína gazdasági növekedéséből Magyarország is profitál

Kína gazdasági növekedéséből Magyarország eddig is komolyan profitált és az elkövetkező időszakban még több haszna lesz, mindez munkahelyeket, fejlesztéseket jelent - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd reggel az M1 aktuális csatornán.



A miniszter elmondta, közép-európai régió, benne 11 uniós tagállammal és 5 nyugat-balkáni országgal mindig ésszerű politikát folytató, versenyképes térség volt, amely növekedési üteme mára az átlagos európai gazdasági növekedés felett van. Magyarország azt a célt tűzte ki, hogy a térségből a legtöbb export bonyolítsa Kínába, míg onnan pedig a legtöbb beruházást vonzza be.



Szijjártó Péter szerint ebben sikeres az ország, a régióban a Kína felé irányuló magyar export a legnagyobb, a magyar kivitel tavaly 2,25 milliárd dollárnyi exportja volt Kínába, ami körülbelül 600 milliárd forintot jelent. Ezt a pénzt a magyar vállalatok munkahelyek létrehozására, béremelésre vagy fejlesztésekre tudták fordítani.



Eközben mintegy 4,2 milliárd dollárnyi kínai befektetés jelent meg Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a legmagasabb technológiai színvonalon termelő és szolgáltató vállalatok érkeztek, amelyek magyar emberek ezreinek adnak munkát - hangsúlyozta.



Szijjártó Péter a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal felújításáról azt mondta, Kína az árucikkei egy részét szárazföldön, míg más részét tengeren juttatja el Európába. A tengeri útvonal végpontja döntően a görögországi Pireusz kikötője, amely konténerforgalma egyetlen év alatt hárommillióról ötmillióra nőtt; a kérdés az, hogy az egyre növekvő kínai áru milyen útvonalon jut el Nyugat-Európába.



Ha Magyarországon keresztül jutnak el ezek az áruk a célországokba, akkor az új befektetéseket, munkalehetőségeket és logisztikai központokat jelent, ráadásul létrehoz egy olyan vasútvonalat, amelynek nemcsak gazdasági, de regionális jelentősége is van.