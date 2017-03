Kilencmilliárd forintot szánnak az Országgyűlési irodaház építésére

Hamarosan megkezdődik az építése az volt MTESZ székház helyén épülő országgyűlési irodaháznak.A beruházás drága lesz, ugyanis nettó 9 milliárd forintot használhat fel rá az Országgyűlés Hivatala vezetője - írja a napi.hu Már a volt MTESZ székház - amit kisajátítással szerzett meg tulajdonosaitól az állam - bontása is 700 milliójába került az államnak - írják. A várhatóan még idén megépülő új irodaházba a képviselőket kiszolgáló, jelenleg a Parlamentben működő Országgyűlés Hivatala költözik.A beruházással kapcsolatos kormányhatározat kitér arra is, hogy az állami költségvetés Országgyűlés fejezeténél - a múlt évi költségvetésből megmaradt - 8 milliárd 749 millió forintos, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeténél keletkezett 415 millió forintos maradványt erre a célra használják fel.A határozat melléklete szerint a Steindl Imre program működési célú támogatása 160 millió, míg a felhalmozási célú támogatása 8 milliárd 271 millió forinttal növekszik - összegezte a lap.Az új épület illeszkedni fog a Kossuth tér arculatába.Hültl Dezső által 1928-ban készített homlokzati terveknek megfelelő, de minden más szempontból korszerű irodaházat terveznek építeni - idézték fel az Országgyűlés sajtófőnökének korábbi tájékoztatását.A beruházást nem csak a biztonsági elemek és a homlokzat fogják drágítani, de az is nagyban megnyomja a költségeket, hogy egy földalatti folyosóval fogják azt összekötni a parlamenttel.Az alagút a képviselők és az őket kiszolgáló apparátus munkáját fogja hatékonyabbá tenni. Ennek köszönhetően nem kell majd az ott dolgozóknak minden alkalommal átesniük a biztonsági ellenőrzésen, amikor egyik épületből a másikba mennek át.