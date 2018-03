Kiengedték a börtönből Czeglédy Csabát - hivatalosan is képviselőjelölt lett, mentelmi jog védi

Nem akar külföldre szökni, ezt mondta a szegedi Csillag börtön Dorozsmai úti épületéből kilépő, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsított Czeglédy Csaba csütörtök este. Czeglédy eddig előzetes letartóztatásban volt, most azért szabadulhatott, mert hivatalosan is képviselőjelölt lett, így mentelmi jog védi. A szocialista politikus azt is elmondta, hogy ártatlan, és nincs semmilyen bűncselekményből származó vagyona. Szerinte azzal, hogy előzetesbe került, a kormány beavatkozott a választási kampányba.Czeglédy szabadon engedéséről közleményt adott ki a Csongrád Megyei Főügyészség. Azt írták, hogy az előzetes letartóztatás törvényi feltételei, így a megalapozott gyanú, az eljárás meghiúsításának veszélye, a szökés és a bűnismétlés veszélye továbbra is fennállnak, de a jogszabály értelmében mindenképp ki kellett engedniük Czeglédyt, ugyanakkor kérték, hogy a Legfőbb Ügyészség indítványozza a mentelmi jogának felfüggesztését.Az eljárás addig nem folytatható, ameddig a mentelmi joga fennáll.Közben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Sajtószolgálata azt közölte, hogy meghosszabbították a határidőt, és még négy hónapig várják a Czeglédy-ügy károsultjait a megyei kormányablakoknál. Azok jelentkezhetnek, akik 2017. május 1. és június 30. között a Human Operator Zrt. közreműködésével végeztek munkát, de fizetésüket nem kapták meg.