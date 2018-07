Kiemelték és hatástalanították a Dunában talált bombát - Galéria

Feloldották a Dunában talált bomba miatt csütörtök délelőtt elrendelt korlátozásokat a fővárosban; a bombát a Dunán szállítják el - tájékoztatta a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje az MTI-t.Markovics Zita elmondta: az emberek visszatérhetnek otthonukba.A tűzszerészek egy 100 kilós szovjet gyártmányú, romboló légibombát találtak. Gyújtószerkezetét néhány perc alatt kiszerelték, azt és a robbanótestet is sikeresen rögzítették a pontonon.A tűzszerészek elindultak a Magyar Honvédség újpesti hadikikötőjébe, ahol a robbanótestet és a gyújtószerkezetet átemelik majd egy speciális tűzszerész teherautóra, s azzal a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére viszik későbbi megsemmisítésre - közölte a kommunikációs tiszt.Hétfő este a rendőrség közölte, hogy korábban a Dunában, a meder alján egy robbanótestet találtak. A tűzszerészi munkálatok miatt átmenetileg a környéken több épületet kiürítettek, több rakparti, valamint forgalmas útszakaszt, továbbá az Erzsébet hidat is lezárták.Változik egyes villamosok közlekedése a Dunában talált robbanótest kiemelése miatt csütörtök délelőtt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Facebook-oldalán. A járatterelések miatt sűrűbben jár a metró és a 4-6-os villamos, illetve ideiglenes befogadóhelyet nyitottak a lakosoknak.A közlés szerint a 19-es villamos nem közlekedik a Clark Ádám tér és a Rudas Gyógyfürdő között. A 41-es villamos a Móricz Zsigmond körtér és a Margit híd, budai hídfő között terelve, a BAH-csomópont és a Széll Kálmán tér érintésével közlekedik. A budai fonódó villamosok vonalán a 19-es és 56A villamosok nem közlekednek a Szent Gellért rakparti szakaszon, valamint módosított útvonalon, az Alkotás úton át viszi a 41-es villamos az utasokat.A belvárosi szakaszon nem jár a 2-es villamos. A BKK közölte azt is, hogy az Erzsébet hídon járó autóbuszok a hatósági zárás idején megosztva közlekednek, pesti végállomások felől a Blaha Lujza térig, a budai végállomások felől a Déli pályaudvarig vagy a Móricz Zsigmond körtérig. A BKK a lezárások idején a metróvonalak igénybevételét ajánlja, az M2-es és az M4-es metró, valamint a 4-es és a 6-os villamos szükség esetén sűrűbben közlekedik.A Duna egy szakaszán hajózási zárlatot vezettek be, ezért A D11-es és a D12-es hajójárat a Kopaszi-gát-BudaPart és a Batthyány tér között nem közlekedik. Kisdi-Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a lakosságvédelmi intézkedések miatt ideiglenes befogadóhelyet nyitottak az I. kerületi Attila úti Petőfi Sándor Gimnáziumban, ahol katasztrófavédelmi megbízottaik és a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület önkéntesei koordinálják az ideiglenes befogadást.A rendőrség korábbi közlése szerint a Dunában talált bomba kiemelése miatt várhatóan csütörtök délelőtt 10 órától átmenetileg lezárják az Erzsébet hidat, továbbá az I., az V. és a XI. kerületet érintően több rakpartot, útszakaszt, több épületet kiürítenek. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a robbanótest biztosítása miatt a hajóforgalmat korlátozzák, előre láthatóan 10 óráig. Hajózási zárlat várhatóan 10 órától lép életbe a Lánchídtól a Nemzetközi V. Hajóállomásig (a Sörház utca vonaláig).A kiemelés, a hatástalanítás és az elszállítás idejére kiürítik a Döbrentei tér 2., a Várkert rakpart 7-8., 9-11. és 13-17. számú lakóépületet, valamint a Rudas Gyógyfürdőt. Emellett előre láthatóan 10 órától a műveletek befejezéséig lezárják a XI. kerületben a Budai alsó rakpartot a Petőfi híd alatt, a Szabadság híd irányába, valamint a Szent Gellért rakpartot a Szabadság híd budai hídfőjénél az Erzsébet hídig.Szintén lezárják a Hegyalja utat a Budaörsi úti kereszteződéstől az Erzsébet híd irányába, a Naphegy utca és a Kereszt utca kereszteződését a Krisztina körút irányába, a Krisztina körutat a Dózsa György tértől az Erzsébet híd irányába, a Lánchíd utcát a Clark Ádám tértől, továbbá az I. kerületben a Budai alsó rakpartot a Halász utcától az Erzsébet híd irányába.Lezárás lesz továbbá az V. kerületben a Pesti alsó rakparton a Havas utcától az Erzsébet híd irányába, az Astoriától a Szabad sajtó úton az Erzsébet híd irányába, az Eötvös téren az Erzsébet híd irányába, az Apáczai Csere János utcán a Március 15. tér irányába és a Március 15. téren a Pesti alsó rakpart irányába