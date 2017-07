Kibérelné a felcsúti arénát a Magyar Kétfarkú Kutya Párt - levelezésbe kezdtek a stadion igazgatójával

Tisztelt Kovács Gergely Úr!



Örömmel értesültünk az Önök kezdeményezéséről, amellyel településünk eddig sem kis ismertségét, ezúton is tovább kívánják növelni. Tájékoztatásuk alapján, az Önök rendezvényének a galaxis távolabbi pontjaiba is híre megy, így úgy érezzük, hogy ezen rendkívüli lehetőséget nem hagyhatjuk ki!



Nagyszabású terveiknek mi semmiképpen nem szeretnénk gátat szabni, azonban a galaxisból nagy számban érkező vendégeik számára úgy látjuk, hogy a mi kis szerénynek mondható 4200 férőhelyes stadionunk nem tűnik elegendőnek. Bár nyilván az űrből is jól látható a Föld egyik legszebb Arénája, a Makovecz Imre által tervezett páratlan ékkő, amely bizonyára kiváló lehetőség lehetne, hogy a hely páratlan akusztikáját kihasználva, hangosítás nélkül hallják és értsék a meghívott vendégeik a földi vezetők és a vezető földönkívüliek szónoklatait.



Az ajánlatkérésüket ezért kérjük pontosítani szíveskedjenek, hogy együttműködő partnerei lehessünk programjuk lebonyolításában.



VIP páholy használata Elnök Úr és vendégei részére:



Pontosítani kérnénk az Elnök Úr vendégeinek létszámát, külön megjelölve a Galaxisból érkező idegen lények számát, az ő érkezési módjukat, a szükséges szállás és egyéb igényeiket, továbbá a minden földi jóval történő ellátásuk érdekében az idegen lények esetleges étel-, illetve ital érzékenységét tételesen, vendégekre lebontva megjelölni szíveskedjenek.



Álló- vagy ülő fogadást szeretnének vendégeik számára biztosítani?



Továbbá érdeklődnénk a vendégeik-, különösen a galaxisból érkezők tekintetében a zenei ízlésükről.



Nagy mennyiségű szotyi biztosítása, vagy saját, hozott szotyola kínálására hostessek biztosítása:



Természetesen mindkettő megoldás lehetséges, azonban szükségünk lenne a pontos mennyiség megadására akár grammban, dekagrammban, kilóban, de amennyiben úgy látják, hogy a nagy számú földönkívüli vendégek miatt ez tonnában is szükséges, akkor kérjük ezt szintén az idegen lényekre tételesen lebontva adják meg számunkra. Természetesen egy bizonyos mennyiség megrendelése felett egyedi kedvezményeket biztosítunk. Egyben kérdésünk, hogy csak hámozott-, vagy héjában kicsit megpirított, akár enyhén sózott napraforgó mag is megfelelne-e vendégeik számára?



Meleg idő esetén a pálya öntözőberendezésének igénybevétele hűtés céljára:



Mint bizonyára Önök is értesültek róla, pályánkat jelenleg utánpótlás csapataink mellett két elsőosztályú labdarúgó klub is használja, a Puskás Akadémia FC, illetve a Videoton FC. Utóbbi csapat az UEFA Európa-liga mérkőzéseit is stadionunkban játsza, így pályánk igen komoly- és állandó terhelésnek van kitéve, amely miatt a pályára történő be- és rálépést szigorúan a mérkőzésekre vagyunk kénytelenek csökkenteni és korlátozni. Reményeink szerint megértik, hogy ezen döntésünk kizárólag a pálya állapotának védelmében született.



Hideg idő esetén éjszakai gyepfűtés alkalmazása:



Az időjárási előrejelzéseket folyamatosan figyelemmel kísérjük a pálya állagának megóvása érdekében is, így amennyiben rendezvényüket megzavarnák komolyabb augusztusi talajmenti fagyok, akkor azokra természetesen megoldást fogunk tudni biztosítani, hogy galaktikus vendégeik minél jobban érezhessék magukat.



Véna vagy egyéb szkennerek használata az idegenek kiszűrése céljából:



Stadionunkban ilyen vagy ehhez hasonló rendszer nem áll rendelkezésre, így a nem kívánatos vendégek kiszűrűséről Önöknek kell gondoskodniuk. Maximálisan megbízunk Önökben, hogy a rendezvényhez nem illő viselkedésű, kulturáltan szórakozni nem tudó földi- és galaxis utazókkal nem állnak kapcsolatban, így ilyen földi- vagy földönkívüli lények nem szerepelnek Elnök Úr meghívotti listáján. Amennyiben még is előfordulna ilyen személy, úgy az általa okozott valamennyi kárért Önöknek kell a teljes okozott kárösszegért helytállniuk!



Biztonsági szolgálat biztosítása a fülükben ilyen izékkel:



Biztonsági szolgálatra vonatkozó létszámot azok után tudunk összeállítani az Önök számára, amikor a pontosított vendég létszám rendelkezésünkre áll. Amennyiben szükséges, akkor az én fülembe is tudunk ilyen izét tenni, ha ez megnyugvássl tölti el Önöket!



Reményeink szerint mindenben partnerei tudunk lenni Önöknek, hiszen tudjuk: Kis lépés ez az embereknek, de nagy lépés a Kétfarkas Bertalan Űrkozpontnak!







Tisztelettel:



Takács Mihály



Főigazgató



Puskás Akadémia