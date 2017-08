Kezdődik a Kaposfest

Megkezdődik a hétvégén a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál (Kaposfest): a nyolcadik alkalommal sorra kerülő eseménysorozat vasárnaptól egy héten át tizennégy komolyzenei koncert mellett számos kiegészítő programmal, kiállításokkal és könnyűzenével is várja a közönséget.



A szervezők korábbi tájékoztatása szerint a kamarazene legismertebb előadói, együttesei, köztük a Gilles Apap, a Borogyin Kvartet és a Trio Catch tagjai is fellépnek Kaposváron.



A "legmagyarabb francia zongorista", Jean-Eflam Bavouzet Haydn-triókat játszik Baráti Kristóf hegedűművésszel és Várdai István csellistával, a Borogyin Kvartet előadásában pedig egybek mellett Beethoven egyik kései vonósnégyese lesz hallható.



Számos feltörekvő fiatal művészt is várnak a somogyi megyeszékhelyre: a cseh Josef Spaceket a jövő hegedűművész csillagaként tartják számon, Pusker Júlia már visszatérő vendég lesz, de fellép Giovanni Guzzo, a Budapesti Fesztiválzenekar koncertmestere és Camille Thomas csellista is. A vokális előadók közül Károlyi Katalint és Rost Andreát hallhatja a közönség.



Brahms klarinéttriójában együtt játszik Kohán István, Zarina Simanszkaja és Várdai István. A magyar Pecze Boglárka által vezetett, német Trio Catch kortárs műsorral jelentkezik, de fellép Diemut Poppen, Thomas Hoppe, Akaszaka Tomoko, Uxia Martínez Botana, Suzana Bartal, valamint Oláh Kálmán dzsesszzenész is.



A kísérőprogramok sora minden eddiginél szélesebb körű lesz: Bősze Ádám például a Kaposfesten tartja zenei stand-up estjének bemutatóját, a Kaposfest underground koncert pedig a mai és a régi zenei underground találkozását mutatja be.



Kiemelt figyelmet szentelnek a gasztronómiai kínálatnak: Segal Viktor fesztiválséf ételei mellett az érdeklődők Amedei csokoládékat, a Tóth Sándor barista (Lucky Cap) által készített, különleges pörkölésű Kaposfest kávét, a Rippl-Rónai tortát és újdonságként a Kaposfest borát kóstolhatják meg.



Lackfi János "fesztiválköltő" Kaposfest-élmények ihlette versei a naponta megjelenő Kaposfest Timesban lesznek olvashatók a fiatal írógeneráció képviselőinek a fesztiválra készülő műveivel együtt, de a közönséget kiállítások, előadások, kirándulások, éjszakai fürdőzés, Sárközy Lajos cigányzenekara és könnyűzenei koncertek is várják.