Kevesebb súlyos beteg kaphatott új szervet

A transzplantációk megvalósulásának egyik elengedhetetlen feltétele, hogy legyen elég donor, idén azonban kevesebb volt a megvalósult szervkivétel elhunyt donorokból. Eddig 153 riadó esetében volt szervkivétel, míg tavaly ez a szám 182 volt.

Bár az érintettek száma most is óriási, kevesebb vese-, máj- és szívátültetést végeztek idén az orvosok, mint tavaly. Egyedül a tüdőátültetések száma nőtt - írja a Magyar Nemzet a Szervdonációs Regiszter legfrissebb adataira hivatkozva. A lap szombati számában megjelent cikk szerint míg 2016-ban 343 beteg kapott új vesét, addig idén csupán 286 ilyen átültetést végeztek. Tizeneggyel kevesebb, összesen 70 érintett kapott új májat, és a tavalyi 58 után idén 51 beteg mellkasába került új szív. Tavalyhoz képest hárommal több, 20 páciens kapott viszont új tüdőt, míg kombinált vese- és hasnyálmirigy-átültetés idén és tavaly is hat alkalommal történt.Gyakran nagyon hosszú idő telik el, mire egy súlyos betegnek találnak alkalmas szervet: az Országos Vérellátó Szolgálat 2016-os jelentése szerint a várólistákon lévők átlagos várakozási ideje tavaly év végén vese és hasnyálmirigy esetében közel 3 év volt, májra majdnem egy év, szívre 1,29 év. A legrövidebb várakozási idő a tüdőátültetésnél fordult elő mintegy fél évvel, míg a veseátültetésre várók voltak a listán a leghosszabb ideje, 3,36 éve. A vesetranszplantációra várók listáján jelenleg 1248 ember szerepel, új májra 117-en, új szívre 72-en, új tüdőre 11-en, kombinált vese-hasnyálmirigy transzplantációra pedig 49-en várnak.