Kettős emberölésre készült, 15 év fegyházat kapott egy nagykanizsai férfi

Tizenöt év fegyházbüntetésre ítélt emberölési kísérlet és emberölés előkészülete miatt a Zalaegerszegi Törvényszék pénteken, nem jogerősen egy nagykanizsai férfit, aki életveszélyesen megszurkálta volt élettársa egyik ismerősét, de a nő megölésére is készült.



A vádlott tavaly januárban szabadult legutóbbi börtönbüntetéséből, majd néhány hónappal később beköltözött a volt élettársával szomszédos nagykanizsai lakásba. Ettől kezdve rendszeresen veszekedett a nővel, akit többször bántalmazott, és megfenyegette, hogy megöli.



Tavaly júniusban, egy hajnali italozgatás után a férfi halálosan megfenyegette volt élettársát és az annak lakásában tartózkodó férfi ismerősét, ami miatt a sértettek kétszer is rendőrt hívtak.



A járőrök a második intézkedésük után már távozóban voltak, a vádlott azonban még mindig nem csillapodott le. Kést vett magához, ezért volt élettársa és annak ismerőse bezárkózott az egyik szobába, a vádlott azonban kifeszítette az ajtót és késsel többször megszúrta a másik férfit. A nő segítségért kiáltott, amit a rendőrök meghallottak, a támadót végül ők fegyverezték le.



A megbilincselve is tovább őrjöngő férfi azt kiabálta, hogy a férfival együtt a nőt is meg akarta ölni.



A Zalaegerszegi Törvényszék pénteken emberölési kísérlet, emberölés előkészülete és kétrendbeli lopás miatt 15 év fegyházbüntetésre ítélte a többszörösen visszaeső vádlottat, aki nem bocsátható feltételes szabadságra sem.



A férfi - aki előzetes letartóztatásban marad - védőjével együtt fellebbezett, így az ítélet nem jogerős.