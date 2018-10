Kettesben, belföldre, 3 napra utazunk idén ősszel legtöbben

Harmadik éve Lillafüred a kedvenc belföldi úti cél, idén Miskolctapolca és Hajdúszoboszló is dobogós helyen végzett a Bónusz Brigád adatai szerint. Tavaly ősszel még a Mátra és Dunaszentmiklós, míg 2016-ban Siófok és Debrecen volt az ezüst-, illetve a bronzérmes célpont. Úgy tűnik ősszel wellnessre és kirándulásra vágynak a legtöbben, ezért töretlen azoknak a helyeknek a népszerűsége, mely ötvözni képes ezt a két kikapcsolódási módot.Közeli, jellemzően könnyen, akár autóval is megközelíthető külföldi úti célok is népszerűek voltak 2018 őszén. Ebben az időszakban a pihenés külföldi helyszínéül a legtöbben Velencét választották, tavaly hasonló időszakban még Prága, 2016-ban pedig szintén Olaszország, de másik gyönyörű városa, Firenze volt a favorit.A hosszú hétvégékhez igazodva, belföldre legtöbben 3 napra utaztak a Bónusz Brigád bónuszaival, a vásárlások több, mint 90 százalékát ezek az utak teszik ki. Hasonlóan ehhez az arányhoz, kiugró többségben voltak azok, akik kettesben utaztak el ebben az időszakban.Külföld esetében 2016-ban még az 1 napos utak voltak a legkelendőbbek: ekkor még az összes foglalás felét az 1 napos kiruccanások tették ki. Már 2017-ben elkezdődött az eltolódás a hosszabb utazások felé. Mára, hasonlóan a belföldi utazásokhoz, a külföldi desztinációk esetében is a 3 napos utak lettek a legnépszerűbbek, bár az 1 illetve a 2 napos szállásfoglalások aránya csekély mértékben marad el a 3 naposokétól.Természetesen az ár nagyon fontos tényezője a bónuszok vásárlásának: 2016-ban egy pár napos belföldi kikapcsolódásra átlagosan a Bónusz Brigádon 26.800 forintot költöttek az utazók, idén 29.500 forintot szántak egy hasonló időszak, hasonló szállására – ez arra utal, hogy egyre jobb minőségű utakat, szállásokat tudnak megfizetni a magyarok. A választék árban is egyre szélesebb, mindenki megtalálja a hozzá közel álló szállás- és utazástípust.A külföldi utazások esetében is hasonló mértékű volt a vásárolt utak átlagárának változása: 2016-ban átlagosan 18.000 forintba kerülő utakat választottak, idén átlagosan 23.000 forintot költöttek az emberek egy külföldi pihenésre.Úgy tűnik tehát, hogy a magyarok számára fontossá vált az őszi kikapcsolódás: összehasonlítva korábbi hasonló időszakokkal egyre többen és egyre hosszabb utazásokat választanak a Bónusz Brigádon ebben a szezonban.