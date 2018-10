Kétméteres óriás akarta megerőszakolni a futónőt

Kép: BorsOnline

Pszichológus kell a futónő gyerekeinek

Elsírta magát a tárgyalóterem előtt

Tegnap reggel kiengedték a kórházból Makai Viktóriát, az egyik legsikeresebb hazai ultrafutót, akinek vasárnap este kis híján kioltották az életét. A kétgyermekes családanya azután szorult ellátásra, hogy futás közben megtámadták, és erőszakos közösülésre kényszerítették Nem először csapott le a szatír? - teszi fel a kérdést a BorsOnline Még kettős látásom van, a szemem egy óriási krumplihoz hasonlít, de vélhetően nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel megúsztam. Egyelőre nem tudni, van-e súlyosabb, maradandó károsodás – mondta a Borsnak tegnap Viktória, akit az otthonától né­hány száz méterre tepertek le. Mint megírtuk: a támadója ütni kezdte, ő pedig az életét félt­ve csendben maradt. A férfi a futónőt és saját magát is lemeztelenítette alul, de nem volt közösülésre alkalmas állapotban. Végül Viktória férje riasztotta el, még a gatyáját és a táskáját is a helyszínen hagyta menekülés közben.– Az, hogy csak a fejemet ütötte és mindig úgy forgatott, hogy háttal legyek, ne lássam az arcát, tudatosnak tűnt, mintha nem először csinált volna ilyet – vélekedik az áldozat.A Bors információi szerint a 37 esztendős H. István azon a lakótelepen dolgozott, ahol a futónő lakik, így látásból ismerték egymást. Könnyen elképzelhető, hogy a perverz férfi kifigyelte áldozatát.– A férjemmel együtt megyünk el pszichológushoz, aki majd eldönti, hogy közösen vagy külön kell be­szélgetnünk a történtekről. A gyerekeknek annyit mondtunk, hogy anyát megtámadták. Ezután óvodapedagógusok, valamint gyermekpszichológus segített, az oviban gyógyító köveket gyűjtöttek, sérült embert rajzoltak, és természetesen beszéltek a gyógyulás folyamatáról – magyarázza a kétgyermekes családanya, aki a szörnyű emlékek miatt tegnap már kidobta a támadáskor viselt véres dzsekijét.A támadót másfél órán belül elfogták a rendőrök a lakóhelyén, tegnap kora délután pedig már bíróság elé állították, ahol egy hosszas, két és fél órás ülést követően elrendelték a letartóztatását. A két méter magas, szőke hajú óriás hosszasan beszélgetett az ügyvédjével az ülés előtt. Egy női hozzátartozója is elkísérte, aki feszülten, kezét tördelve várakozott. Nyilatkozni azonban nem akart. A láthatóan zavart férfi elsírta magát, amikor bevezették a tárgyalóba. Ügyelt arra, hogy ne láthassuk az arcát, kifelé egy újsággal próbálta takarni magát.– Védencem nem tett vallomást, nagyon zavart állapotban van, s teljesen összeomlott. Nem tud összefüggően beszélni a történtekről. Egyébként büntetlen előéletű és rendezett családi háttérrel rendelkezik – mondta a Borsnak a döntést követően a szexuális erőszakkal gyanúsított férfi ügyvédje.A futónő a tárgyalás után azt mondta lapunknak: nagy megnyugvással tölti el, hogy a férfi nem járkálhat szabadon, reméli, megkapja méltó büntetését. H. István a tettéért maximum nyolc évet kaphat.