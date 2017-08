Két magas rangú rendőr is érintett a szegedi parkolóbotrányban

A főügyészség is nyomoz a szegedi parkolóbotrányban érintett rendőri vezetők ügyében - értesült a Magyar Idők.



A napilap szerdai számában megjelent cikk szerint mivel két magas rangú rendőr is érintett az ügyben, kettéválasztották a szegedi parkolóbérletekkel kapcsolatos eljárást, amit a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) hivatali visszaélés bűntettének gyanújával indított ismeretlen tettes ellen Szabó Bálint jogász feljelentése nyomán. Lukács János dandártábornok, Csongrád megyei rendőr-főkapitány, és Zélity László ezredes, szegedi rendőrkapitány szerepét a Központi Nyomozó Főügyészségbe integrált katonai ügyészek vizsgálják, míg a civilekkel kapcsolatos eljárást az NNI folytatja.



Szabó Bálint még júliusban tett költségvetési csalás, hivatali vesztegetés, valamint hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt feljelentést, mert tudomása szerint 2008 és 2010 között több mint másfél millió forint értékben kapott kombinált szegedi parkolóbérleteket egy korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, Gazdag János, akinek semmi köze nem volt az érintett időszakban a megyeszékhelyhez, s ezzel megvalósulhatott a tiltott pártfinanszírozás is. A feljelentés nyomán az NNI hivatali visszaélés bűntettének gyanújával kezdett nyomozni.



Szabó később arról számolt be, hogy Botka László, Szeged polgármestere, az MSZP miniszterelnök-jelöltje hivatali vesztegetés gyanújába keveredett azzal, hogy ingyenes parkolóbérletet adott szegedi és Csongrád megyei rendőri vezetőknek.

Mint a jogász fogalmazott, Botka a város pénzéből korrumpálta a magas rangú rendőröket. Szabó Bálint hangoztatta, a vezetői értekezleteken, ahol eldőlt, hogy ki kaphat az ingyenes bérletekből, személyesen Botka László hozta meg a döntést, a kedvezményezett autók között pedig ott volt a városi rendőrkapitány és a megyei rendőrfőkapitány személyes használatú civil kocsija is.



Szeged önkormányzatának vezetői a 2013. január 1-jét megelőző időszakban jogszabályi felhatalmazás nélkül osztogattak egyenként több százezer forint értékű, kombinált parkolási bérleteket. Emiatt a Gyulai Járásbíróság tárgyalja a hűtlen kezelés miatt indult büntetőügyet hat vádlott, köztük Mózes Ervin főjegyző, Solymos László (MSZP) alpolgármester és Kalmár Gábor kabinetfőnök ellen. A vádirati tényállás szerint az önkormányzatnál évente döntöttek arról, hogy kik kaphatnak ingyenesen parkolóbérleteket, a listát vezetői értekezleten hagyták jóvá. A vádhatóság szerint a vádlottak nem voltak jogosultak parkolóbérletek ingyenes igénylésére és eljuttatására.



A város kára a kiosztott bérletek miatt nagyjából negyvenmillió forint - olvasható a Magyar Időkben.