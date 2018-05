Két gázolás is történt a Budapest-Nyíregyháza vasútvonalon

Két gázolás is nehezíti a vonatközlekedést a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Záhony vasútvonalon, a vonatok esetenként 60-90 perces késéssel is közlekedhetnek.



Peiper Károly, a Mávinform sajtóügyeletese arról tájékoztatta az MTI-t, hogy 17 óra előtt egy tehervonat elgázolt egy ismeretlent Debrecen és Apafa között, ezért ott csak egy vágányon haladhatnak a járatok a helyszínelés ideje alatt, várhatóan 19-20 óráig.



Az üllői állomáson pedig a Nyíregyházáról induló Kamilla InterCity sodort el egy embert, emiatt Üllő és Monor között is csak egy vágányt használhatnak a szerelvények. Az InterCity utasai a peronnál le tudtak szállni és egy másik vonattal továbbutazhattak. A torlódások enyhítése érdekében a monori elővárosi vonatok nem közlekednek az üllői helyszínelés végéig.