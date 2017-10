Két éven belül minden iskolában lesz gyors net és wifi

Túlzás lenne azt mondani, hogy minden pedagógusstátusz be van töltve, de az elmúlt évtizedben is jelen volt ez a probléma. Nem látom indokoltnak, hogy most ennyire foglalkoznak ezzel a témával, hiszen ma sem nagyobb a hiány, mint korábban.

Egészen biztos, hogy a Klebelsberg Központ minden iskolájában lesz széles sávú internet és wifi - mondta a Világgazdaságnak adott interjújában Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese.A keddi lapszámban kifejti: bízik benne, hogy egyre több gyermek használ majd a tanulás során okoseszközt, amely nem feltétlenül lesz a sajátja, hanem az iskola biztosítja számára. A tanároknak viszont lesz saját notebookjuk, laptopjuk, a termekben lesz ehhez megfelelő projektor és interaktív vagy okostábla.Elmondta azt is, hogy nincs adósság, az elmúlt évben teljesen felszámolták az elmaradásokat. Az 59 tankerület stabilan működik. Körülbelül 600 milliárd forintból gazdálkodnak a tankerületi központok, 2200 intézményt fenntartva.A pedagógushiányt firtató kérdésre így válaszolt:A béremelést illetően arra hívta fel a figyelmet, hogy, az intézmény vezetője a nevelőtestülettel közösen dönti el, hogy differenciál-e a kollégák között. A tapasztalatok szerint az intézmények csak nagyon elenyésző számban differenciáltak.A pótlékok differenciálását viszont a Klebelsberg Központ vezette be. Egy osztályfőnök esetében az illetményalap 10-30 százaléka között lehet a pótlékot megítélni, és eddig az alsó határt finanszírozta a fenntartó, amit most egységesen 20 százalékra húztak fel.Ez egy évre körülbelül 9-10 milliárd forintba kerül a tankerületeknek.