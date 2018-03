Készüljenek a csúszós utakra - Ónos eső érkezik

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint Budapestre, Pest, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adták ki a figyelmeztetést.

Kedd hajnalig a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén (főként a nyugati részén) szórványosan várható kis mennyiségű csapadék. Az eső, ónos eső, fagyott eső mellett nyugaton és a hegyvidéki területeken kevés hó is hullhat. Kedd hajnaltól délnyugat felől újabb hullámban várható csapadék. Délelőtt északkelet felé terjedve az ország nagy részén várható csapadék. Kevéssel fagypont feletti hőmérséklet mellett eső várható, de főként az Alpokalján, északnyugaton, illetve hegyvidéki területeken havas eső, ónos eső, eleinte hó is hullhat. Kedden a nap második felére északkelet felé helyeződik át a kiterjedtebb csapadékzóna.Az előrejelzés szerint a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 2 fok között valószínű. A nappali maximumok jellemzően plusz 1-6 Celsius-fok között alakulnak, de a Dél-Alföldön 7-8 fokig is felmelegedhet a levegő.Szerdán eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, majd délnyugat felől vékonyodik, szakadozik a felhőzet, és már csak helyenként valószínű csapadék. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet plusz 4 és 10 fok között valószínű.