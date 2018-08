Kesereg a Jobbikból kilépett politikus: a pártnak nincs pénze a választásra­

Csanádi Gábor Ferenc (kis képen) azon kesereg, hogy a lemondott Vona Gábor elnöksége alatt a helyi szervezetek kasszáját is kiürítették Fotó: MTI/borsonline.hu

– Ol­vasgatom itt a közösségi oldalon és más médiumokban is a vitákat arról, van-e pénze a Jobbiknak vagy nincs – kezdte a Borsnak Csanádi Gábor Fe­renc, aki korábban a Jobbik Pest megyei frakciójában dol­gozott. A csúfos vá­lasztási vere­ség és az elnöki posztról lemondó Vona Gábor távozása után azonban a tisztújítással elé­gedetlenked­ve kilépett a pártból. Az ott maradt harcostársai nála is ér­deklődnek, az önkormányzati válasz­tási kampányra visszakap­­­ják-e azt a pénzt, amit az évek során a választókerületi számlájukon erre félretet­tek.Csanádi erre a kérdésre a Facebook-oldalán adta meg a választ: józan paraszti ésszel is belátható, hogy a központ nem tudja ezt az összeget előteremteni a helyi szervezeteknek és a leendő polgármester- és képviselőjelölteknek – írja a politikus. –Tudjuk, hogy az ÁSZ döntése nyomán a nagyságrendileg hatszázhatvanmillió fo­rintos büntetése nyomán a párt nem kap állami támogatást. Azt is tudjuk, hogy a Jobbik a választási kampányra több száz millió forint hitelt vehetett fel, rejtély, miből fogja azt visszafizetni, ha a Magyar Posta felé fennálló hatvanegymillió forintos tartozást sem tudták kiegyenlíteni. Pontosan tudom, hogy csak Pest megyében a megyei számlánkról hétmillió forintot vont el a központ, amit az utolsó fillérig el is költöttek.Csanádinak olyan választókerületekről is van tudomása, ahol ugyan a központ nem vonta el a választmányoktól, ott az egyéni országgyűlési képviselőjelölt tapsolta el az egészet, megfejelve még néhány százezer forintnyi kiegyenlítetlen számlával, mondván, hogy ezt majd a központ rendezi.– A rengeteg pénzt közösen gyűjtöttük össze a következő helyhatósági választásokra. Azt most senki sem tudja garantálni, hogy visszakapja-e a mostani megyei választmány azt a hétmillió forintot valaha – kesereg a politikus, aki szerint semmitmondó választ kapnak, ha pénz felől érdeklődnek - olvasható a Bors cikkében.