Keresztapját is halálosan megfenyegette a tornyospálcai gyilkos

2003-ban a menyasszonyát, múlt szombaton pedig az apját ölte meg T. Béla, a férfi az első gyilkosság után mindössze négy évet töltött az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító intézetben – idézte fel a Bors . A lapnak megszólaló tornyospálcaiak szerint a paranoid skizofréniában szenvedő férfi miután összeszurkálta az apját, maga hívta ki a rendőrséget. Némán, kifejezéstelen arccal várt rájuk, ám amikor kivezették a házból, ordítozni kezdett a keresztapjával: ha lekerül róla a bilincs, ő lesz a következő.A helyiek azt is tudni vélik, hogy T. Béla injekciós kezelését az édesapja kérésére állították át tablettás terápiára. Ennek a módszernek az ellenőrzése azonban nehéz feladat.– Az injekció a legbiztosabb módszer, hogy minden kétséget kizáróan bekerüljön a beteg szervezetébe az előírt gyógyszeradag – mondta lapnak Csehák Hajnalka pszichológus. – Ha a pácienst átállítják szájon át történő bevételre, képtelenség ellenőrizni, hogy valóban bevette-e. A pszichiátriai betegek belső sugallatra ugyanis bármikor úgy dönthetnek, hogy nem szedik. Jellemző rájuk, hogy nagyon ügyesek abban, hogyan dugják el a gyógyszert. Úgy tesznek, mint aki lenyelte, aztán mégsem. És ezt még egy családtag sem tudja ellenőrizni. Ilyenkor aztán összezavarodik a szervezete, és kiszámíthatatlan, hogy mit fog cselekedni – tette hozzá a szakember, aki szerint a helyiek sem lehetnének teljesen nyugodtak, ha T. Bélát a 15 évvel ezelőtti tragédiához hasonlóan most is gyámság alá helyeznék pár éves kényszergyógykezelés után.Az viszont csak hosszabb szakértői vizsgálat után fog kiderülni, hogy a férfi felelősségre vonható-e a múlt szombati tragédiával kapcsolatban. Előzetesbe került, azonban nem az Igazságügyi Megfigyelő és Elmeszakértői Intézetbe (IMEI) küldték, ami azt jelenti, hogy a Büntetés-végrehajtás egyelőre nem kezeli betegként.