Képek kerültek ki a twitterre a magyar határnál bántalmazott menekültekről

A hvg.hu közölte a szervezet keddi bejegyzését a Twitter nevű közösségi oldalon, amelyben arra reagált, hogy a magyar parlament elfogadta a jogi határzár szigorítását. Ez arra is kötelezi a menedékkérőket, hogy az országhatárnál felállított, őrzött és zárt konténertáborokban várják ki ügyük alakulását – ez vonatkozik a gyerekekre is. Azokat a 14 és 18 év közötti külföldi gyermekeket, akik kísérő nélkül érkeznek, tömeges bevándorlási válsághelyzetben szintén a tranzitzónában helyezik el a menekülteljárás idejére. A 14 év alatti, kísérő nélküli kiskorúak esetén azonban továbbra is biztosított a gyermekvédelmi intézményi elhelyezés.



A magyar törvénymódosítást elítélte az ENSZ, az Európai Bizottság cseh igazságügyi biztosa pedig az EU-pénzek felfüggesztését helyzete kilátásba Magyarországnak - írja a hvg.hu.

Az orvosszervezet az alábbi képekhez a következő kommentárt fűzte a Twitteren: "Az új magyar törvény alapján őrizetben tarthatják és visszatoloncolhatják a menedékkérőket Szerbiába. Láttunk már ilyen visszatoloncolásokat, így néznek ki:" Egy másik posztban arról írtak, hogy a magyar döntés nem fogja feltartóztatni a migránsokat, csak arra ösztönzi őket, hogy még eltökéltebben kerüljék a találkozást a hatóságokkal.

Ugyanez a szervezet figyelmeztetett korábban és a napokban is, hogy a magyar határról visszatérő – azaz Magyarországról visszazsuppolt – menekültek állítják, megverik őket magyar egyenruhások, ökölcsapások és gumibotozás nyomait viselik magukon. Korábban 2-3 ilyen áldozatot ápoltak a belgrádi kórházban, most egy nap alatt húsz ilyen embert vittek be.

A Belügyminisztérium erre mások mellett azzal is reagált, hogy az Orvosok Határok Nélkül "támogatói háttere közismerten Soros Györgyhöz kötődik". (A szervezetet 1971-ben alapították és túlnyomórészt magánadományokból működik.)