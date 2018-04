Kellemes nyári időnk lesz a hét hátralévő felében

A fátyol- és gomolyfelhő mellett túlnyomóan napos idő várható csütörtök estig. Az OMSZ előrejelzése szerint csapadék nem lesz. Az északi, északnyugati szél megélénkül, főként a keleti megyékben helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet délután 22 és 27, késő este 14 és 20 fok között alakul.Péntek estig kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett túlnyomóan napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szél megélénkül, főként a keleti megyékben helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett, fagyzugos helyeken pár fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 19 és 25 fok között valószínű.