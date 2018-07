Kedden elkezdődött a Tusványos - Megérkeztek az első beköltözők, elkezdődtek a koncertek

Július 24-29. között a székelyföldi Tusnádfürdőn rendezik meg a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort, közismert nevén Tusványost, amelynek idei mottója: Szenvedélyünk Tusványos.A nulladik napon este tíztől kezdődik a Tusványosra rendszeresen visszatérő, Erdélyben is hatalmas népszerűségnek örvendő Rúzsa Magdi koncertje. A hét folyamán esténként többek között a Tankcsapda, Deák Bill Blues Band és Hobó, az Ocho Macho és a Bagossy Brothers Company is fellép a tábor nagyszínpadán.A csaknem három évtizedes múltra visszatekintő, szabadegyetemi és fesztivál jellegét műfajteremtő módon ötvöző Tusványoson idén már csaknem harminc rendezvénysátor várja a különböző korosztályokhoz tartozó törzsközönségét és újabb generációit.Kedden a megszokottnál több leszálló utas miatt többet vesztegeltek a tusnádfürdői állomásra befutó személyvonatok, a város parkolói a Kárpát-medence minden tájáról érkezett autókkal teltek meg, az Olt-parti kemping felé vezető utat hátizsákos fiatalok lepték el.A kemping faházikóit, illetve Tusnádfürdő valamennyi szállodaszobáját és panzióját már hónapokkal ezelőtt lefoglalták erre az időszakra, de a bátrabb fiatalok még kedden is találtak maguknak sátorhelyet a táborban.A rövid záporok és napsütéses időszakok rapszodikus váltakozása közepette a táborban a rövidnadrág és térdig érő esőköpeny számít a legdivatosabb viseletnek, de az ernyőket is jól lehet használni a tűző napsütés, vagy a néha eleredő eső ellen.A koncertszínpad előtti sportpálya kedden egymást lelkesen üdvözlő régi ismerősök, a Tusványos alapítóinak, illetve az azon nevelkedett nemzedékek találkozóhelyévé vált. A teret körbevevő lacikonyhákban a tejfölös-fokhagymás lángostól a töltött káposztáig és a kürtőskalácstól a rostélyos húsokig roppant változatos a kínálat, de a kereskedők között magyar- és székelyzászlót, illetve különböző történelmi jelvényeket értékesítő árus is megtalálható.A tábor közéleti, kulturális, ismeretterjesztő programjának helyszínéül szolgáló rendezvénysátrak már állnak, többségük a szerdai hivatalos kezdésre vára, de az erdélyi főiskolások és egyetemisták EFES-sátrában, a MIT-sátorban, a magyar Teatrum Sátorban, vagy a Kriza János népzenei sátorban már kedden megkezdődtek a rendezvények.A közéleti program szerda délelőtt indul, az első fórumot Hogyan tovább Európa? címmel rendezik meg. A hét folyamán számos külföldi szakértő, magyarországi és erdélyi politikus lesz jelen a tusnádfürdői pódiumbeszélgetéseken, a táborba várják a Kárpát-medencei magyar pártok vezetőit, szombaton pedig Orbán Viktor miniszterelnök részvételével rendeznek közéleti fórumot a koncertszínpad előtti sportpályán.A Fidesz Pro Minoritate Alapítványa, a romániai Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége (MISZSZ), a marosvásárhelyi székhelyű Pro Europa Liga, romániai és magyarországi társadalmi csoportok által kezdeményezett tanácskozás a román-magyar történelmi megbékélést kereső folyamat részeként indult.A rendezvény az 1990-es évek végére a román-magyar politikai párbeszéd jelentős, nem hivatalos fórumává vált. A hely és az időpont tudatos választás volt, hiszen az 1970-80-as években a Bálványosfürdőn rendezett nyári búcsú a magyarság egyfajta tiltakozását fejezte ki az akkori bukaresti vezetéssel szemben. A tábor 1997-ben átköltözött a közeli Tusnádfürdőre, a két helységnév összevonásából született Tusványos.990. július 21-29. - Az 1. Bálványosi Nemzetközi Ifjúsági Tábort fiatal romániai politikusok és a Fidesz vezetői - köztük Orbán Viktor és Németh Zsolt - részvételével rendezték meg, napirendjén a régió politikai szereplőit leginkább foglalkoztató kérdések szerepeltek.1991. július 20-27. - A 2. bálványosi összejövetelen a román és más közép-kelet-európai társadalmakat megosztó kérdések lehetséges megoldása állt a középpontban.1992. július 19-26. - A 3. szabadegyetemen a privatizáció, a jogbiztonság, az igazságtétel, a kisebbségvédelem, az oktatáspolitika, az állam-egyház viszonya és a média szerepének kérdéseit vitatták meg.1993. július 20-24. - A 4. találkozó a Románia Kelet és Nyugat között, Közép- és Kelet-Európa gazdasága és a prioritások Magyarország külpolitikájában témaköröket járta körül.1994. július 20-24. - Az 5. nyári egyetem napirendjén a privatizáció, a helyi közigazgatás és önkormányzat, az oktatás, a kultúra, valamint az egyház és a vallás kérdései szerepeltek.1995. július 16-23. - A 6. rendezvény kiemelt témája "A baloldali nosztalgia Közép- és Kelet-Európában" volt.1996. július 21-28. - A 7. szabadegyetemen a román-magyar kapcsolatok az euroatlanti integráció nézőpontjából, a román és a magyar jogrendszer az emberi jogok szemszögéből témákat vitatták meg.1997. július 21-25. - A 8. Tusnádfürdőre költözött szabadegyetemen "A posztkommunizmus nyomorúsága" cím alatt kerültek terítékre a NATO-bővítés, a romániai és a magyarországi polgárosodás, az oktatási reform és a kisebbségi oktatás kérdései.1998. július 20-25. - A 9. szabadegyetemet "Kelet-Közép-Európából Európa felé" címmel tartották meg.1999. július 19-24. - A 10. rendezvényen a regionalizmusról és az integrációról esett szó.2000. július 23-29. - A 11. nyári egyetem témája a térség centrumpártjainak együttműködési lehetősége, a román-magyar kapcsolatok időszerű kérdései, a moldvai csángók helyzete volt.2001. július 23-28. - A "Kényszerek és lehetőségek" címet viselő 12. találkozón a schengeni határ és a státustörvény kérdése állt a viták középpontjában.2002. július 22-28. - A 13. összejövetel fő témája "A polgári kibontakozás Európában" volt.2003. július 20-27. - A 14. találkozó résztvevői az európai integráció világpolitikai vetületeit elemezték.2004. július 18-25. - A 15. találkozó témája "Kelet-Közép-Európa az EU-bővítés után - országok, nemzetek, régiók Európája" volt.2005. július 17-24. - A 16. találkozót "Összetartozunk - Az Európai Unió kihívása és lehetősége" címmel rendezték meg.2006. július 18-23. - A 17. szabadegyetem fő témája a rendszerváltozás volt "Így is lehet - Egy másik Románia, egy másik Magyarország" mottóval.2007. július 17-22. - A 18. rendezvénysorozaton Koszovó helyzetéről, az erdélyi magyar-magyar párbeszédről, a regionalizmus politikájáról esett szó.2008. július 15-20. - A 19. Tusványos főbb témája a nemzeti és társadalmi szolidaritás, az emberi jogok és a kisebbségvédelem Európában volt.2009. július 14-18. - A 20. évfordulóját ünneplő szabadegyetemen a világméretű gazdasági válság szerepelt, de szó esett az energiabiztonságról, az EU jövőjéről, az autonómia megvalósíthatóságáról is.2010. július 21-24. - A 21. Tusványost a Kárpát-medencei magyarság összefogása, az Erdély-kép erősítése, a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok megszilárdítása jegyében tartották meg.2011. július 20-23. - A 22. találkozót a magyar-magyar párbeszéd és a megújuló magyar nemzetpolitika jegyében rendezték meg.2012. július 24-29. - "Tusványos a világ közepe" címmel szervezték meg a 23. szabadegyetemet, amelynek Magyarország és Közép-Európa megújulása volt a fő témája.2013. július 23-28. - "A mi időnk" mottójú 24. szabadegyetemen a témák között szerepelt a romániai régiósítás terve, az erdélyi magyar orvosképzés, a magyarországi és európai parlamenti választások, a székely jelképek használata.2014. július 22-27. - A 25. Tusványoson a nemzetben gondolkodó közmédia szerepéről, a nemzetpolitikai és nemzetstratégiai célkitűzésekről, a nemzetpolitikáról, az autonómiáról és a válságkezelésről esett szó.2015. július 21-26. - A "Több mint fesztivál" mottójú 26. Tusványoson a közéleti mellett a szórakoztató, fesztivál jellegű programokra helyezték a hangsúlyt.2016. július 19-24. - A 27. szabadegyetemet Itthon voltunk, vagyunk, leszünk Európában címmel rendezték meg.2017. július 18-23. - A 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor jelmondata "A biztos pont" volt.