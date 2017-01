KDNP: csökkent a csaló termékbemutatókkal összefüggő fogyasztói panaszok száma

Harrach Péter elmondta: sok visszaélés történt korábban ezen a területen, lelkiismeretlen csalók, főleg időseket, könnyen rászedhető embereket vertek át, és késztettek arra, hogy a jövedelmüket jelentősen meghaladó összegben termékeket vásároljanak.



Ezt próbálta a KDNP visszaszorítani, s ennek érdekében három törvénymódosítást is elfogadott a parlament egy évvel ezelőtt. Ennek keretében megtiltották az ingyenes, reklámcélú ajándékozást, a helyben történő hitelfelvételt, és a termékbemutató cégeket ügyfélszolgálat biztosítására kötelezték.



Az intézkedések hatására az utaztatásos termékbemutatók gyakorlatilag megszűntek, ugyanakkor a csalók találékony emberek és igyekeztek új módszereket keresni - közölte a frakcióvezető, aki példaként említette, hogy sokszor lakásokban tartanak termékbemutatókat, amelyek környezete az orvosi magánrendelőhöz hasonlít.



Ez is a megtévesztés része, aminek ellen kell állni - jelentette ki Harrach Péter, aki kitért arra is, hogy 2015-ben a megyei szervezetek, kormányhivatalok 180 vizsgálatot végeztek, és ennek felénél törvénysértést állapított meg.



Rétvári Bence, a KDNP alelnöke kiemelte: minden eszközzel fel kívánnak lépni a jelenség ellen a jövőben is. A 2015 decemberében elfogadott törvényjavaslat után átfogó, kéthullámos ellenőrzést folytatott le a fogyasztóvédelmi hatóság - számolt be.



Kifejtette: 2016 márciusában és áprilisában 85 ellenőrzést tartottak, és 25 termékbemutató esetében 3,2 milliós bírságot szabtak ki.



Egyúttal ugyanakkor megállapítható, hogy a fogyasztói panaszok száma csökkent - közölte a KDNP alelnöke.



Hozzátette: tavaly novemberben újabb ellenőrzést tartottak, 20 esetben állapítottak meg jogsértés miatt szankciókat. 16 esetben folytattak le vizsgálatot, mert ingyenes ajándékozással próbálkoztak, négy esetben pedig nem volt ügyfélszolgálat. Ezeknél az eseteknél is több mint 3 millió forint értékben szabtak ki bírságot.



Kitért arra is, hogy a KDNP alapszervezetein keresztül és partnerszervezetekkel közösen plakát- és szórólap akciót indítottak, és bíznak benne, hogy sok tízezer érintetthez eljutnak az információk, és az, hogy mire kell figyelniük a termékbemutatóknál.