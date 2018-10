Kásler: eredményes az Egészségügyi Világszervezet és Magyarország kapcsolata

Kásler Miklós a WHO fennállása 70. évfordulója alkalmából rendezett konferencián beszédében úgy fogalmazott, hetven évvel ezelőtt az emberiség leghumánusabb szervezete jött létre, amely azt a célt tűzte ki, hogy a világ minden emberének megadja a reményt, a hitet és a lehetőséget arra, hogy hozzájuthasson ahhoz, ami egyszeri és megismételhetetlen: vagyis az emberi élet megmentését támogatását és segítését kínálta.



A miniszter kiemelte, hogy a nemzetközi szervezet tevékenysége átnyúlt régiókon, kontinenseken, ideológiai és politikai kurzusokon, és betöltötte azt a szerepét, amiért létrejött.



Kásler Miklós hangsúlyozta azt is, hogy a WHO és Magyarország mindig szoros munkakapcsolatban állt egymással, és jelenleg is "gyümölcsöző és perspektivikus az együttműködés".