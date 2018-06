Kásler: az egészségügyben és az oktatásban biztosítani kell a megfelelő létszámot és a pénzügyi forrásokat

Elmondta: az egészségügyben a legakutabb pont, amelyben azonnal lépni kell, az a kórházi fertőzések kérdése. Ebben már el is készült egy részletes cselekvési terv. A következő fontos lépés az alapellátás - ahol a miniszter a csoportpraxis elterjesztését támogatja -, továbbá gyors beavatkozást igényel a sürgősségi ellátás is.



Nagy területnek mondta Kásler Miklós a népegészségügyet is. Emlékeztetett arra, hogy minden betegségcsoport esetében, amelyek népegészségügyi jelentőségűek, vannak már országos intézetek - több közülük nemzetközi színvonalú -, és úgy vélte, érdemes lenne ezek közé kiépíteni az országos hálózatokat, hasonlóan az onkológiához, ahol ez már le is zajlott.



Az oktatásról a témáért felelős miniszter azt mondta, hogy magyar hagyományokra épülő, korszerű oktatás a cél, amely "felkészíti a fiatalokat a munkaerőpiaci kihívásokra, és életre szóló értéket ad számukra". A nemzeti alaptantervet kiválónak minősítette, de hozzátette, hogy a kivitelezéssel vannak gondok, például az ismeretanyag átadásának tempója gyorsabb kellene, hogy legyen. Továbbá "hangsúlyozni kell, hogy az alapvető értékek minden esetben meghatározzák a tartalmat" - mutatott rá.



Kijelentette azt is, hogy a pedagógusok véleményét, javaslatait eddig is meghallgatták, és ezután is számítanak rájuk.



Kásler Miklós demográfiai kérdésekről is beszélt. Hangoztatta: a kormány célja, hogy a magyar nemzet megmaradjon, és szerinte "ehhez demográfiai fordulat szükséges". A fordulatot a családok támogatásával szeretnék elérni - tette hozzá, kijelentve: a meglévő gyermekvállalási kedvet meg kell próbálni olyan materiális viszonyokkal alátámasztani, amelyek lehetővé is teszik a gyermekvállalást.



A kulturális ágazatban szükséges átszervezésekkel kapcsolatban a miniszter úgy vélte: sok nemzeti intézet áll félig kihasználatlanul, például a Nemzeti Színház, a Széchenyi Könyvár, a nagy közgyűjtemények és az országos levéltár. "Ezeket újraéleszteném, például az oktatásba is bevonnám" - hangoztatta, hozzátéve: "jó lenne, ha az egészségügyhöz hasonlóan az emberek kultúrával való ellátását is hálózatba lehetne szervezni, egy csúcsintézménnyel az élen".