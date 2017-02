Kártalanítják a DRB bankcsoport csődje miatt károsult volt Honvéd Egészségpénztár tagjait

Februártól igényelhetnek kártalanítást azok az egészségpénztári tagok, akik a honvédségnél vagy a rendvédelmi szerveknél dolgoztak a DRB csoport csődjének idején, és bent ragadt a megtakarításuk a kasszában - írja a Világgazdaság.



Az újság csütörtöki cikke szerint a 28 ezres taglétszámú Honvéd Egészségpénztár tagjai közül azok jogosultak kártalanításra, akik 2015. március 5-én a honvédség, vagy a rendőrség kötelékében dolgoztak.



A Honvéd Egészségpénztárnak 1,8 milliárd forintja ragadt bent két éve a Buda-Cash érdekeltségi körébe tartozó DRB bankcsoport egyik hitelintézetében. A különféle garanciaalapok - köztük az Országos Betétbiztosítási Alap és a Befektető-védelmi Alap - azonban, arra hivatkozva, hogy a pénztár intézményi befektetőnek számít, nem fizettek kártalanítást. A Honvéd mellett egy másik kassza is pórul járt, a Provita Egészségpénztárnak is befagyott 130 millió forintnyi betétje a DRB-ben.



Költségvetési pénzből, a honvédség és a rendvédelmi szervek büdzséjéből fizetik ki a tagok egy részét. A rendvédelmi dolgozók február 1. és június 30. között terjeszthetik elő kártalanítási kérelmüket, ezért nincs még adat arra vonatkozóan, hogy a kártalanítás hány embert és mekkora összeget érint majd - közölte a Világgazdasággal a Belügyminisztérium. A pénztár korábbi közlése szerint több mint 20 ezer személyről lehet szó.



Azokat a pénztártagokat nem kártalanítják, akik nem voltak a honvédség vagy a rendvédelmi szervek állományában a meghatározott időszakban, vagy önkéntes tartalékosként szerepeltek a nyilvántartásban, de a Buda-Cash csődje óta nem voltak szolgálatban. Hiába remélnek kártérítést a Provita tagjai is - írja a lap.