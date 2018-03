Karácsony: Orbán az alkalmatlanságát jelentette be a téli rezsicsökkentéssel

Karácsony Gergely szerdán Siófokon, a pártszövetség jelöltbemutató rendezvényét megelőző sajtótájékoztatón azt mondta: másként nem lehet értelmezni, hogy valaki, aki "a nyolc év teljhatalmú kormányzása" alatt sok mindent tehetett volna a magyar emberek jobb életéért, a választások előtt tizenkétezer forintos "rezsialamizsnával" akarja lekenyerezni őket.



Hozzátette, a korábbi kampányban gyakran hangoztatott rezsicsökkentés valójában rezsinövelés volt: az állam nyerészkedett a gáz lakossági árán, hiszen jóval kisebb mértékben csökkentette a gáz árát, mint ahogy azt a világpiaci árak változása megengedte volna. Számításaik szerint így átlagosan hetvenezer forinttal rövidítették meg a háztartásokat az elmúlt években - jegyezte meg.



"A hetvenezerből tizenkétezret most nagy kegyesen vissza akarnak adni, s azt kérik, cserébe legyünk hálásak. Erre azt tudjuk mondani, hogy nem" - fogalmazott az ellenzéki politikus.



Karácsony Gergely hangsúlyozta, azért van szükség változásra, hogy a kormány ne a kampányban és ne alamizsnaként, hanem minden évben jelentősen csökkentse a gáz lakossági árát.



Jelezte: az MSZP-Párbeszéd választási győzelme esetén az átlagfogyasztásig 30 százalékkal csökkentené a gáz árát, visszakapcsolná az elmúlt években nemfizetés miatt a szolgáltatásból kizárt 100 ezer fogyasztót, továbbá olyan energiahatékonysági programot indítanának, amely lehetővé tenné a háztartások fűtésköltségeinek csökkentését.



Nem kérünk az alamizsnából, tisztességes gázárpolitikát követelünk a kormánytól - jelentette ki, majd hozzáfűzte, hogy április 8. után olyan kormányt kell hatalomra juttatniuk a választóknak, amely az év minden napján szolgálni akarja őket.



Karácsony Gergely ennek eléréséhez a pártszövetség Somogy megye siófoki körzetében induló jelöltjét, Magyar György ügyvédet ajánlotta a szavazók figyelmébe.



Helyben és országosan is olyan jelöltekre kell szavazni, akik esélyes kihívói a Fidesz-KDNP indulóinak, Magyar György ilyen jelölt - közölte.



Az ellenzéki politikus kérdésre válaszolva leszögezte: esze ágában sincs lebontani az illegális migráció ellen az országhatáron felállított kerítést, "bármit állít is a Fidesz".



Úgy fogalmazott: a kerítés sokak számára fontos szimbólum, szimbóluma annak is, hogy Magyarországon olyan kormány van, amely a politikai közbeszédet egy témára próbálja leegyszerűsíteni és ebben a témában is hazudik. Indoklása szerint 2015-ben voltak menekültek Magyarországon, a Fidesz óriási kampányt csinált, hogy nem szabad a menekülteket befogadni, majd mégis ezt tette.



Karácsony Gergely a Jobbikkal való együttműködésre vonatkozó kérdésre azzal reagált, hogy a Jobbik erről meglehetősen elutasító álláspontot fogalmazott meg, így erre ma nem lát lehetőséget.



Magyar György arról szólt: az egyéni körzetekben meg kellene egyezni, ellenkező esetben a jelöltek "kioltják egymást".



A képviselőjelölt arra a kérdésre, szerencsésnek tartja-e, hogy az Európai Bizottság kedden megjelent országjelentésének elkészítésében a fia is részt vett, s ez a kampányidőszakban nyilvánosságra került, azt válaszolta: az a szerencsétlen, aki az ő jelöltségét és a fia munkáját összekapcsolja.



Közölte: a fia 43 éves, jól felkészült EU-jogász, aki Brüsszelben tisztviselő, és ha azt a feladatot adják neki a főnökei, hogy végezzen el egy joghamonizációs szakmai feladatot, elvégzi, nem köteles erről neki beszámolni. Úgy vélte, ha valaki ezt "ráhúzza" a kampányra, az őt minősíti, nem a családjukat.



Karácsony Gergely a sajtótájékoztató után bemutatta Magyar Györgyöt a Kálmán Imre Kulturális Központban megjelent érdeklődőknek.