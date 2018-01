Karácsony Gergely: új magyar középosztály kell!

Az ellenzéki politikus a Változás 2018 című kampánykörút helyi állomásán arról beszélt, az ellenzéki összefogás által elindított "középosztály-programban" igazságos adó- és nyugdíjrendszer megalkotása, hozzáférhető, magas színvonalú egészségügyi ellátás biztosítása és a minőségi oktatás megteremtése szerepel kiemelt helyen.



"Azért kell jó iskola, mert az új középosztály a tudásra fog alapulni és azt szeretném, ha ebbe a társadalom túlnyomó többsége bekerülhetne" - fogalmazott Karácsony Gergely.



A célok egyszerűek, kézenfekvőek, de egyben abszurdak is, hiszen most ezekkel kell kampányolni és meggyőzni az embereket - tette hozzá az ellenzéki miniszterelnök-jelölt.



A Váci Mihály Kulturális Központ nagytermében összegyűlt érdeklődők és szimpatizánsok előtt Karácsony Gergely kifejtette, Magyarországnak olyan kormánya van, amely ezt nem érti, ezért az első dolog ezen változtatni. Nagyon fontos, hogy megértsük azt - folytatta a miniszterelnök-jelölt - , hogy ez a kormányváltás több mint egy kormányváltás, lényegében egy politikai rendszer leváltását, egy politikai mentalitás, felfogás leváltását jelenti.



El kell érnünk azt, hogy igaz legyen a több hatalom, több szolgálat mondás, azaz szolgálatra kész politikusokra van szükség - jelentette ki. Karácsony Gergely szavai szerint az MSZP és a Párbeszéd, ennek a szolgálatnak a jegyében, képes volt arra, amire kevés párt, vagyis túllépni saját árnyékán.



Nem a pártok a fontosak, az a fontos, hogy ezeket az egyszerű igazságokat Magyarországon ki lehessen mondani és végre lehessen hajtani - hangsúlyozta. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy az ellenzéki szövetség kibővül a jövőben, aki "félig a szövetségesünk, az talán egészen azzá válik", a szervezeti egységük mellett most még kiálló pártok pedig rájönnek arra, hogy a "szolgálat", vagyis az ország érdeke a fontosabb.



Az eseményen Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője beszédében azt mondta, az MSZP és a Párbeszéd közös programja a magyar gyermekekről, fiatalokról, a dolgozó emberekről és a nyugdíjasokról szól. A nyugdíjasokhoz szólva hangsúlyozta, Magyarországon több millió nyugdíjas megélhetési problémákkal küzd, de - mint fogalmazott - az időskor nem lehet hátrány, a nyugdíj pedig nem adomány, hanem munkával és járulékfizetéssel megszerzett jog.



A Fidesz a nyugdíjasokat csak szavazóknak tekinti, nem veszi emberszámba, az ellenzék programja viszont április 8-a után magyar nyugdíjasokról is szólni fog - mondta.



Kunhalmi Ágnes, az MSZP fővárosi elnöke, a programismertetés felelőse arról beszélt, csak a kormányváltás szolgálja Magyarország érdekét. Szavai szerint nem elég folyamatosan kritizálni a kormányt, ha bizonyos pártok még mindig a saját pártlistájukról győzködik a baloldali szavazókat.



Azt látom, a kampányban nem az egyéni jelöltekre koncentrálnak a pártok, hanem saját listájukra gyűjtik a baloldali szavazókat. Nekik az a fontos, milyen frakcióban üljenek ellenzékben a következő parlamentben - vélekedett. Kunhalmi Ágnes szerint ez megengedhetetlen, "akik ma egyedül próbálnak meg szembefordulni a Fidesszel, azok azt üzenik a választóknak, hogy nem érdemes rájuk szavazni."



"Ha az LMP be akarja bizonyítani, hogy valóban lehet más a politika (...), akkor az a minimum, hogy Mellár Tamásra és a független jelöltek javára visszalépne és ott is, ahol egyébként lesz egy esélyesebb jelölt. Ha ezt nem fogják megtenni, akkor bizony Orbánt fogják hatalomban tartani, ha akarják, ha nem" - fogalmazott Kunhalmi Ágnes.