Karácsony Gergely februárban árnyékkormányt állítana fel

Molnár Gyula és Karácsony Gergely is reményét fejezte ki, hogy több párt is csatlakozik az együttműködéshez. Megerősítették: közös egyéni képviselőjelöltek, közös lista és közös miniszterelnök-jelölt a céljuk.



A két politikus elmondta azt is, hogy a Magyar Liberális Párt is csatlakozik az együttműködéshez.



Molnár Gyula szerint a három pártnak a közös indulásról belátható időn belül meg kell állapodnia, azt meg kell erősíteni civil szervezetekkel és nyitottak lesznek a Demokratikus Koalíció (DK), az Együtt, az LMP és a Momentum felé.



Karácsony Gergely elmondta, a zuglói polgármesterséget csak a miniszterelnökségre cserélné le.



Utalva korábbi kijelentésére, miszerint neki mindegy, hogy húzza vagy tolja a szekeret, a Párbeszéd társelnöke azt mondta, most úgy tűnik, hogy húznia kell.



Karácsony Gergely szólt arról is, hogy miután a választási indulással kapcsolatos kérdések eldőltek, februárban a kormányzóképességet egy árnyékkormánnyal is meg lehetne mutatni. Hozzátette: szeretne egy tanácsadó testületet is, amelynek az ellenzék sokszínűségét kell felmutatnia.



Arra reagálva, hogy Botka Lászlónak, az MSZP korábbi miniszterelnök-jelöltjének teljhatalma volt, Karácsony Gergely azt mondta, neki nincs szüksége teljhatalomra, ő szelídebb típus, a józan kompromisszumok híve. Neki nem dolga, hogy az MSZP belső dolgaival foglalkozzon, a közös program megfogalmazásában van szerepe, amelynek lényege: a jövő záloga a beruházás az emberekbe - mondta.



Molnár Gyula jelezte, a miniszterelnök-jelölti kampány önálló, de lesz egy pillanat, amikor az össze fog érni az MSZP kampányával és ez a pillanat nagyon közel van. Hozzátette: lesz egy közösen működtetett kampánycsapat is.



A szocialista politikus szerint eljön az igazság pillanata, amikor el kell gondolkozni: "az nem elegendő a boldogsághoz", hogy valaki 6-7 százalékon áll, mindene megvan ahhoz, hogy "boldog parlamenti párt", "őfelsége ellenzéke" legyen a következő négy évben 8-10 emberrel. Érdemes lenne egyesíteni az erőinket - hangoztatta.



Az MSZP elnöke szerint meg kell nézni - talán év vége felé - , hogy miként fogadta a közvélemény az együttműködést. Azt ajánlják a többieknek - folytatta - , "legyen egy utolsó utáni verseny", és álljanak ki a miniszterelnök-jelöltek például egy nyilvános vitára. Hozzátette: a vita hatását több kutatóintézettel is felmérhetnék.



Karácsony Gergely támogatta a vita ötletét, majd közölte: a DK tartozik a választóknak annyival, hogy elmondja, miért nem akar a közös listán részt venni, holott a párt megalakulása óta a legszorosabb baloldali összefogásról beszél. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy méltányolni tudjuk egyes pártok részérdekeit - jegyezte meg.



Molnár Gyula azzal is magyarázta a baloldali összefogás szükségességét, hogy "ha a kormány tovább szórakozik a Jobbikkal és csinálja ezt a lehetetlen játszmát, amiben felhasználja az Állami Számvevőszéket, hogy tönkre tegye a pártot, akkor mártírt fognak belőle csinálni". Ha a baloldal "totojázik", az egyéni érdekeit nézi, akkor a választók könnyen megtalálhatják a Jobbikban a kormány alternatíváját - magyarázta.



A két politikus úgy látta, hogy a két párt programja összefésülhető, nem sokban különböznek.



A kampányról Molnár Gyula azt mondta, a kormánypárti médiatúlsúly miatt "földharcos" kampányt kell folytatniuk, használniuk kell a közösségi médiát. A Fidesz "sms-kampányába", "Soros, migráns, Simicska" nem keverednének bele - mondta, hozzátéve: az Európai Uniót kell ehelyett a zászlóra tűzni.



Karácsony Gergely szerint a migráció fontos kérdés Európa egészének, így Magyarországra is tartozik, de nincs az első húsz kérdés között, ha az ország jövőjét nézik. Hozzátette: a Fidesznek elementáris érdeke, hogy erről legyen a vita és ne arról, milyen hosszúak a várólisták, milyen rosszak a magyar iskolák.