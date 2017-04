Karácsony Gergely a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje - fotók

Az eredmény bejelentése után tartott beszédében Karácsony Gergely azt mondta, hogy egyszerre jó és rossz hír az, hogy csak egy év van a következő parlamenti választásig.

Jó hír, mert csak egy évet kell "kibírnia az országnak az Orbán-kormány alatt", de rossz hír is, mert az emberek készen állnak a választásra, de úgy tűnik, hogy a pártok nem követik őket - tette hozzá. A választók a jövőről szeretnének hallani, a jövő politikáját keresik, ezért a Párbeszéd olyan pártokkal működne együtt, amelyek hozzájuk hasonlóan a jövőről való gondolkodást helyezik előtérbe - közölte. Kiemelte, elsősorban azért fogadta el a miniszterelnök-jelöltséget, hogy a jövőről és arról a Magyarországról tudjanak beszélni, amelyben hisznek.Emlékeztetve korábban meghirdetett programjuk címére - "Mindenki számít" -, hangsúlyozta: olyan országot szeretne, ahol nincsenek első- és másodrendű állampolgárok, ahol nemcsak az árak, hanem a bérek is európaiak, ahol senkit nem hagynak az út szélén. Karácsony Gergely úgy fogalmazott: senkinek nem fogja azt mondani, hogy jöjjön utána, ehelyett azt kéri majd, hogy hallgassák meg, amit kínál. A jó politikai soha nem egy emberről, hanem mindig a közösségekről szól - hangsúlyozta. "Aki ultimátumban tud csak fogalmazni és az erőszak a vezető politikai elve, az nem méltó arra, hogy ezt az országot újra vezesse" - jelentette ki. Kitért arra is: bízik abban, hogy a velük együttműködők képesek belátni, hogy "talán (...) több a párt, mint a szavazó ezen az oldalon".A másik társelnök, Szabó Tímea beszédében kijelentette, bármi is történik, Európához akarnak tartozni. A mostani kormány szemrebbenés nélkül átgázol a hajléktalanokon, a romákon, a rokkantakon, a diákokon, egyik napról a másikra bezárathatja a Népszabadságot vagy egy egyetemet és eltiporhatja a szociális és civil szervezeteket - jelentette ki. A Párbeszéd olyan országot akar építeni, ahol az emberek békében tudnak élni, boldogulnak, nem kell mindennap szoronganiuk, hogy van-e mit enniük a gyerekeknek, aki beteg lesz, arról gondoskodnak, a dolgozókat pedig megbecsüli az állam - közölte. Jávor Benedek, a Párbeszéd európai parlamenti képviselője arról beszélt: a választásokig minden magára valamit adó politikai erőnek el kell döntenie, hogyan viszonyul a 2018-as kormányváltás lehetőségéhez, Magyarország és Európa jövőjéhez. Miután a hagyományos jobb- és baloldal pártjai nem képesek az embereket motiváló alternatívát bemutatni, új üzenetekre van szükség - hangsúlyozta. A taggyűlés döntött a héttagú elnökség további öt tagjáról is, a testületbe Hegyesi Beátát, Szabó Zsoltot, V. Naszályi Mártát, Erőss Gábort és Béres Andrást választották be Szabó Tímea és Karácsony Gergely mellé.