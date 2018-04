Karácsony: az MSZP-Párbeszéd frakciószövetségként dolgozik a parlamentben

Az MSZP-Párbeszéd frakciószövetségben politizál az Országgyűlésben - jelentette be Karácsony Gergely szerdán Budapesten újságíróknak. A Párbeszéd társelnöke közölte azt is: Tóth Bertalant választották a frakciószövetség vezetőjének.



Az MSZP-Párbeszéd megválasztott országgyűlési képviselőinek tanácskozása után Karácsony Gergely közölte, a frakciószövetség a jogi és technikai részletein dolgoznak még, de a politikai szándék egyértelmű: azt, amit a kampányban közösen képviselt a változás szövetsége, azt az Országgyűlésben is közösen kívánja képviselni.



Karácsony Gergely hangsúlyozta, a szövetséget tovább akarják vinni a választóik érdekében, illetve azoknak az embereknek az érdekében, akik változást akartak az országban, valamint azoknak az érdekében is, akiket a hatalom a választás másnapján megfenyegetett. Azért dolgoznak - folytatta - , hogy őket megvédjék.



Elismerve, hogy a választási eredmény nem úgy alakult, ahogy remélték, arról beszélt: "bármit is gondol magáról a kétharmad, a társadalom többsége továbbra is a változást akaró emberek szövetségét jelenti, hiszen az emberek többsége nem arra szavazott, hogy a kormány folytassa a munkáját".



A Párbeszéd társelnöke szerint világos politikai döntést hoztak most azzal, hogy az MSZP, a Párbeszéd és a Magyar Liberális Párt közösen kíván politizálni. Közösen politizálnak az Országgyűlésben és közösen készülnek a következő választásokra is - részletezte.



Hozzátette: céljuk, hogy a szövetséget tágra nyissák, nyissanak a civil szervezetek és más demokratikus ellenzéki pártok felé.



Karácsony Gergely elmondta azt is, az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalásokon az MSZP-Párbeszédet mellette Hiller István, az MSZP választmányi elnöke és Tóth Bertalan képviseli.



Tóth Bertalan közölte, a parlamenti munkában képviselni fogják azokat a választókat, akik az MSZP-Párbeszédre szavaztak, illetve azt a 2,5 millió embert is, akik változást akarnak. Hozzátette: nyilvánosságra fognak hozni minden, a "maffiaállammal" kapcsolatos információt, és élnek majd képviselői jogaikkal, ha bárki védelemre szorul.



Ő is hangsúlyozta a szövetség nyitottságát, továbbá jelezte, a parlamenten kívüli hangokat és véleményeket is szeretnék megjeleníteni az Országgyűlésben.



Bősz Anett, a Magyar Liberális Párt ügyvivője úgy értékelt, a három párt által létrehozott szövetség átível a politikai törésvonalakon, ennek pedig önmagában üzenete van. De annak is - folytatta - , hogy akármilyen formában is, de fenn tud maradni "a legkompromisszumkészebb és a legfelelősségteljesebb trió", a változás szövetsége.



Arra a kérdésre, önálló frakciója lesz-e az MSZP-nek és a Párbeszédnek, Tóth Bertalan azt mondta, a jogi részletekről hétfő reggelig döntenek.



Karácsony Gergelytől - aki Zugló polgármestere - kérdezték azt, lemondása után ki kapja meg a mandátumát. A politikus elmondta, erről a Párbeszéd elnöksége napokon belül dönt.



Tóth Bertalan kérdésre beszélt a Ház alakuló ülését előkészítő tárgyalásokról. Elmondta, jövő héten kezdődnek a tárgyalások, ha megismerik a tisztségviselők és a bizottsági helyek elosztásáról szóló ajánlatot, akkor döntenek arról, hogy elfogadják-e, foglalkoznak-e azzal egyáltalán. Akkor derül ki az is, hogy az ellenzéki pártok között lesz-e majd egyeztetés erről az ajánlatról - tette hozzá.



A frakcióvezető szerint ha marad "a pökhendi stílus", a hatalommal való visszaélés a kormánypártok részéről, akkor az ellenzéki pártoknak beszélniük kell arról, hogy részt akarnak-e venni a parlament munkájában. Tóth Bertalan csak az összes ellenzéki párt egyetértésével tartotta elképzelhetőnek a parlamenti munka bojkottját.



A frakcióülésen elbúcsúztak az MSZP azon képviselőitől, akik nem szereztek mandátumot.



Facebook-oldala szerint nem jutott be a képviselői irodaházba, így nem vehetett részt az ülésen a Párbeszéd politikusa, Tordai Bence, aki az MSZP-Párbeszéd közös listájának 11. helyéről került be az Országgyűlésbe. Tordai Bencének tavaly áprilisban vonták meg a belépési jogát az Országgyűlés Hivatalának épületeibe, mert a politikus a miniszterelnök főemeleti dolgozószobájának ajtajára plakátokat helyezett el.



Az MSZP-Párbeszéd húsz mandátumot szerzett az április 8-i országgyűlési választáson. A húsz politikusból 16 szocialista, három a Párbeszéd tagja, egy pedig a Magyar Liberális Párté.