Karácsony: a Fidesz kamupártokat indít az ellenzék dolgának nehezítésére

Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint a Fidesz szervezett módon indít "kamupártokat" az áprilisi országgyűlési választásokon az ellenzék dolgának nehezítésére.



Karácsony Gergely hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón "kamukormánynak" nevezte az Orbán-kabinetet, mivel szerinte az nem foglalkozik a kormányzással. Példaként említette, hogy miközben van "propagandaminiszter", addig egészségügyi, oktatási és szociális tárcavezető nincs.



Szólt továbbá arról is, hogy a kormány létrehozott egy "kamuellenzéket" is, a napközben záródó jelöltállítás alapján ugyanis akár harmincnál is több párt indulhat a választáson, azok többségéről pedig eddig senki nem hallott. Olyan hosszú lesz a szavazólap, hogy azok összekötéséhez egy újabb kerítést lehetne csinálni az ország szélén - mondta.



Az igazi választópolgárok azonban szerencsére az igazi ellenzéken keresztül egy igazi kormányt választhatnak maguknak - mondta, majd aláhúzta, a Fidesz bukására a hódmezővásárhelyi voksolás után már nemcsak remény van, hanem az a papírforma.



Kiemelte, a Fidesz hétvégén azzal riogatta a közvéleményt, hogy az ellenzék laktanyákat akar megnyitni a menekülteknek, miközben ezt "ők maguk tették meg 2015-ben".



Karácsony Gergely közvélemény-kutatásokra hivatkozva kijelentette, az MSZP-Párbeszéd jelöltjei a legesélyesebbek abban az 58 körzetben, ahol indulnak.

Emellett arra kérte szimpatizánsaikat, hogy a DK jelöltjeit támogassák, ahol az MSZP-vel kötött megállapodás alapján ők indulnak.



Aláhúzta, egy tekintélyes német napilap alapján is ő számít Orbán Viktor miniszterelnök legesélyesebb kihívójának.



Molnár Gyula, az MSZP elnöke ugyanitt úgy fogalmazott, egyre inkább úgy érzékelik, "ami Hodmezővasárhelynek Márki-Zay Péter, az Magyarországnak Karácsony Gergely".



Az MSZP-Párbeszéd kormányfőjelöltje kérdésekre válaszolva elmondta, minden demokratikus párttal szívesen működnek együtt, elsőként pedig az LMP-vel tárgyalnak majd, reményeik szerint március 15-ig meg is tudnak majd állapodni. Megjegyezte, a tárgyalási alap az a 12 körzet, ahol 2014-ben az LMP és a baloldal jelöltje a kormánypártoknál több szavazatot kapott.



Molnár Gyula ehhez hozzátette, az az együttműködés lesz képes leváltani a kormányt, amely március 15-én együtt lesz látható a színpadon. Az MSZP elnöke reakcióban kitért arra is, hogy a Jobbik visszalépése a Fideszt erősíti, ezért szerinte a baloldali értelmiségnek be kell fejeznie a velük való megállapodás sürgetését.



Karácsony Gergely ugyancsak kérdésre kijelentette, április 8. utánra semmilyen, a magyar állampolgárok érdekeivel ellentétes lépést nem terveznek, így nem tervezik lebontani a kerítést és nem támogatják az automatikus betelepítést jelentő európai döntéseket. Kiemelte, a migrációs krízis ügyében kizárólag Orbán Viktornak van magyarázkodni valója, akinek szerinte a tettei és a mondatai között akkora a különbség, mint Makó és Jeruzsálem között.



Felvetésre úgy reagált: a kormány hálával tartozik nekik, amiért javaslatukat követően a kiskunhalasi laktanyában valóban voltak menekültek. Kifejtette, a menekültek laktanyákban történő elhelyezését 2015-ben, a migrációs nyomás alatt fogalmazták meg, amit a kormány meg is hallgatott, ezért kerültek menekültek a kiskunhalasi laktanyába. Ma nincs migrációs nyomás, "Magyarországról még a menekültek is menekülnek, tehát nem kell őket elszállásolni" - mondta, majd hozzátette, Magyarország ma ez egy "kivandorlóország".