Kaderják: felkészült a fűtési szezonra a magyar energiaszektor

Felkészült a fűtési szezonra a hazai energiaszektor, biztosított az ellátás - mondta Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára, miután péntek délelőtt áttekintették a felkészülést az ellátásban részt vevő szereplőkkel.



A magyar kereskedelmi gáztárolókban 2,8 milliárd köbméter, a biztonsági tárolóban pedig 1,8 milliárd köbméter földgáz van, tehát jelenleg 4,6 milliárd köbméter gáz áll rendelkezésre. Ez a teljes kapacitás 73,5 százaléka, a tavalyinál is magasabb a töltöttségi szint - hangsúlyozta az államtitkár.



A hazai fogyasztási igény 7,8 milliárd köbméter, így a tárolókban most meglévő földgáz a téli fogyasztás 60 százalékára elegendő, amihez hozzáadódik a magyarországi kitermelés és az import is - tette hozzá.



A villamosenergia-ellátás biztonságát a magyar erőművi kapacitások adják, valamint a nagyfeszültségű hálózatrendszer, amely integrálja Magyarországot az egységes európai árampiacba - emelte ki Kaderják Péter.