Kaderják: felkészült a fűtési szezonra a magyar energiaszektor

Felkészült a fűtési szezonra a hazai energiaszektor, biztosított az ellátás - mondta Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára, miután péntek délelőtt áttekintették a felkészülést az ellátásban részt vevő szereplőkkel.



A magyar kereskedelmi gáztárolókban 2,8 milliárd köbméter, a biztonsági tárolóban pedig 1,8 milliárd köbméter földgáz van, tehát jelenleg 4,6 milliárd köbméter gáz áll rendelkezésre a hazai gáztárolókban. Ez a teljes tárolói kapacitás 73,5 százaléka - hangsúlyozta az államtitkár.



A tárolókban most meglévő földgáz a magyarországi kitermeléssel és az importtal együtt elegendő a téli fogyasztási igények fedezéséhez - tette hozzá.



A villamosenergia-ellátás biztonságát a magyar erőművi kapacitások adják, valamint a nagyfeszültségű hálózatrendszer, amely integrálja Magyarországot az egységes európai árampiacba - emelte ki Kaderják Péter.



Az államtitkár úgy fogalmazott: a külpiacokon lehetnek kockázatok, amelyekre fel kell készülni. A felkészülés része az is, hogy a belföldi rendszer rugalmasan tudjon reagálni és megfelelő tartalékokkal rendelkezzen, ha a nemzetközi környezetben bármilyen ellátási gond alakul ki.



A magyarországi földgáz-kitermelés rendben folyik, a hazai fogyasztás ötödét adja. Az elmúlt évek csökkentő hazai kitermelési tendenciája megállt - jelezte.



A földgázszállító rendszer a hazai ellátásra és a tranzitszállításokra is felkészült, a betáplálási pontokon is rendben zajlik a felkészülés - közölte.



Kaderják Péter kiemelte: a magyar földgázellátás biztonságát tovább javítják majd a déli irányból, Románia, Horvátország, Szlovénia és Szerbia felől érkező új beszállítási lehetőségek, ezek a projektek elindultak.



A hazai villamosenergia-termelés gerincét a paksi atomerőmű jelenti, de van lignitbázisú, földgázalapú és megújuló energia alapú áramtermelés is Magyarországon. Az erőművek tüzelőanyag-ellátása garantált - mondta az államtitkár.



Hozzátette: a hazai termelés mellett a nemzetközi nagyfeszültségű összeköttetések is garantálják az ellátás biztonságát.



Az államtitkár kitért arra, hogy a távhőszolgáltatók is rendben készülnek a téli szezonra.



Kaderják Péter elmondta azt is: a tárca dolgozik azon, hogy az Otthon melege program minél előbb folytatódhasson.