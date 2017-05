Június 12-e után szavaznak a civil törvényről

A június 12-i héten szavaz a parlament a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslatról - közölte Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője keddi budapesti sajtótájékoztatóján.



Elmondta: addigra meglesz a nemzeti konzultáció részeredménye - amelyet június 12-én ismertet a kormány az Országgyűlésben - és a Velencei Bizottság június 2-ára ígért előzetes állásfoglalása is. Utóbbival kapcsolatban azonban Kósa Lajos már előre jelezte: a kettős mércét nem fogadják el, máshol ugyanis, például az Európai Parlamentben (EP) és Olaszországban a magyarnál szigorúbb szabályozást kezdeményeztek.



A frakcióvezető szerint nem lehet halasztani a törvényjavaslatukról a zárószavazást, mert még a választási kampány őszi beindulása előtt jogszabályt kell alkotni a külföldről finanszírozott szervezetek ügyében a tisztánlátás érdekében.



Indoklásul azt mondta: szándék mutatkozik arra, hogy a magyar politikai élet alakulását kívülről befolyásolják.



Példaként hozta Lengyel László - akit Botka László MSZP-s miniszterelnök-jelölt legfontosabb tanácsadójának nevezett - nyilatkozatát, amely szerint politikai és anyagi támogatást várnak az Európai Uniótól a magyarországi kormányváltás elősegítésére. Ezt megelőzően pedig Botka László arról beszélt - "beígérve az uniónak" -, hogy elbontaná a déli határkerítést, majd bejelentették: miniszterelnök-jelöltként első külföldi útja Brüsszelbe vezet - idézte fel.



Megjegyezte emellett azt is, hogy sajtóhírek szerint Kovács Béla jobbikos EP-képviselőn keresztül a Jobbikot orosz pénzzel finanszírozhatják.



Kósa Lajos kérdésre azt mondta, csodálkozna, ha például az Egyesült Államok kifogást emelne a törvény ellen, mivel ott a magyarnál sokkal szigorúbb szabályozás van érvényben, hiszen be is lehet tiltani ezen szervezetek működését.