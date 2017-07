Jövőre bővítik a családok adókedvezményeit

Jövőre, a családok évében a kormány tovább bővíti a családi adókedvezményeket az elfogadott költségvetési törvény szerint - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szombaton Budapesten.



Rétvári Bence elmondta: a többi között enyhítik a két gyermekes családok adóterheit, amelyek éves szinten 420 ezer forint kedvezményben részesülnek. Emellett a kormány vállalta, hogy 2017-hez képest négy év alatt megduplázza az általuk igénybe vehető családi adókedvezményt. Ez az intézkedés Magyarországon 390 ezer kétgyermekes családot érint - tette hozzá a kormánypárti politikus a Bikás park játszóterén megtartott sajtótájékoztatón.



Mint elmondta, a kormány számára a gyermekek és a családok az elsők; ezt mutatja, hogy a családi adókedvezmények nyomán 2010 óta 1900 milliárd forintot hagyott a családok zsebében.



Rétvári Bence szerint így ma már elsősorban nem a jövedelem határozza meg, hogy ki mennyi adót fizet, hanem az eltartottak száma.



Az intézkedések közt említette, hogy a korábbi átlagos 32 százalékos személyi jövedelemadó-kulcsot 15 százalékra változtatták, ám az adókedvezmények nyomán a családok még ettől is kevesebbet fizetnek.



Ugyanakkor csökkentették az alapvető élelmiszerek áfáját, immár a középiskola első osztályáig jár az ingyen tankönyv, kiterjesztették a gyermekétkeztetési kedvezményeket és bevezették a Családi Otthonteremtési Kedvezményt is - sorolta a családok számára előnyös intézkedéseket az államtitkár.



Mindennek nyomán Magyarország egyre inkább családbarát országgá válik; reményei szerint ennek köszönhetően a demográfiai folyamatok továbbra is pozitív irányba mozdulnak el - mondta Rétvári Bence.