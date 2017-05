Jövő évtől kelengyét ígérnek a hátrányos helyzetű családoknak

Kelengyecsomaggal támogatja a kormány jövő évtől a hátrányos helyzetű régióban élő családokat - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) babaköszöntő ünnepségén szombaton, Budapesten. Novák Katalin a Ha gyermek születik a világra, család is születik című rendezvényen elmondta, a tervek szerint 2018-ban 1500 családnak tudnak nagy értékű csomagot átadni a Családbarát Ország program részeként. Az államtitkár szólt arról is, hogy tavaly 93 100 gyerek született Magyarországon, ez a szám 2009 óta nem volt ilyen magas.

Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) energiaügyért felelős államtitkára szerint a család, amely évezredek óta apából, anyából és gyerekekből áll a "Jóisten adománya és a Jóisten kegyelméből tudják gondozni a szülők a gyerekeket és a gyerekek idősödő szüleiket". Azt mondta, a politikusoknak az a dolguk, hogy beemeljék a családot a közgondolkodásba és a közbeszédbe, valamint segítsék és boldogabbá tegyék a családok életét.



Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége arról beszélt, hogy egy kisgyermek mindig csodálatos és tökéletes, és egy kisgyermek születése nem csak a családnak érték, hanem a társadalomnak is öröm.