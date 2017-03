Jóval áron alul szerezte meg a volt MSZP székházat egy titkos vevő

Az egykori MSZP székházat és a vele egybefüggő ingatlant, amely a II. János Pál (korábban Köztársaság) téren található, hosszú idő után sikerült értékesíteni.Még 2007-ben a 26. szám alatti székházat a Parkview Hotelnek adta el a szocialista párt. Az akkori vevőnek tulajdonosaként a dublini bejegyzésű Rollet Ltd. van feltüntetve. Az ír hátterű cég megvette a 27. szám alatti, a székházzal egybefüggő ingatlant is – az igénybe vett bankhitel nyoma a Volksbank zálogjoga az üzletrészeken. A Parkview az egybeépült két ingatlanért korábban összesen 1,6 milliárd forintot fizetett - írja a vg.hu A tervek szerint egy négycsillagos hotelt alakítottak volna ki az épületben, de sem a Parkview Hotel, sem az ingatlan későbbi tulajdonosa, a - szintén ír tulajdonosi háttérrel rendelkező -, Starline Hungary Kft. nem kezdte meg a fejlesztéseket. Sőt mind a Parkview, mind a Starline felszámolás alá került 2013-ban, majd tulajdonjogi vita is kialakult a két ír között - írja a lap.

Ezt a mostani értékesítést is egy felszámoló cég, a Parkview Hotelt felszámoló Crac-Org Zrt. kezdeményezte.Az eredetileg 700 millióért meghirdetett ingatlanokért a nyertes ajánlat végül 530 millió forint volt, és már fizetett a vevő a Parkview Hotel Kft. ingatlanegyütteséért – válaszolta a Világgazdaság kérdésére Ecsédi András, a cég felszámolóbiztosa.A pályázat tárgya összesen 3003 négyzetméter alapterületű kivett irodaház, udvar volt, amelyre a Solar Power Network Hungary Kft. keretbiztosítéki jelzálogjoga volt bejegyezve, 10,7 millió euró erejéig.A vevő kilétét, azaz hogy ki tette a P579363F4 azonosító számú ajánlattevőként a nyertes ajánlatot, a felszámolási szabályokra hivatkozva nem árulta el Ecsédi András, és a hír megjelenéséig a tulajdoni lapon sem jelent meg a változás.