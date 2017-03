Jordán Tamás újra pályázik

"Nem vagyok keserű, inkább szétfeszít az öröm, hiszen az a szeretetözön amit a közönségtől és a kollégáktól kapok, ez az érzés szinte ledönt a lábamról, számomra most ez a legfontosabb" - fogalmazott a Kossuth-díjas művész arra reagálva, hogy csütörtök este a szombathelyi városháza előtt több száz fős szimpátiatüntetés zajlott annak érdekében, hogy ismét őt nevezzék ki a színház élére, amelynek egyik alapítója.



Hozzáfűzte: sokat jelent a számára, hogy Törőcsik Mari és a nemzet színészei, több színház, szakmai- és civil szervezet támogatásáról biztosította, köszöni a kiállást.



Jordán Tamás hangsúlyozta: bízik Szombathely polgármesterében, aki a közgyűlés ülésén azt mondta, azért van szükség új pályázati eljárás lefolytatására, hogy abból "emelt fővel" jöhessen ki a későbbi nyertes, még akár ő is.



A direktor kitért arra, hogy márciusban már a következő évadot kellene tervezni, áprilisban bérleteket kellene meghirdetni, de nem tudni ki vezeti majd szeptember 30-a után a színházat, és ez szerinte bizonytalanságot okoz.



Szólt arról is, hogy a társulati tagokat is szerződtetni kellene a következő évadra, többen közülük - mint ahogy a jelenleg futó darabok rendezői közül is - az ő hívó szavára érkeztek, és már kifejezésre juttatták, hogy amennyiben nem ő lesz az igazgató, más szerződési lehetőségeket is fontolóra vesznek.



Jordán Tamás áthidaló megoldási lehetőségként említette, hogy amennyiben a következő évad végéig - 2018 június 30-ig - meghosszabbítanák igazgatói megbízását, jobban lehetne tervezni és irányítani a színházat, közben természetesen kiírhatnák a pályázatot, amelyen minden valószínűség szerint akkor is indulna.