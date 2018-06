Jogerősen 17 év fegyházra ítélték a dunaföldvári vállalkozó gyilkosát

A másodfokon eljáró bíróság helyben hagyta a Szekszárdi Törvényszék tavaly október 27-én hozott ítéletét.



A közlemény szerint az elsőrendű vádlottat, a 45 éves dunaújvárosi G. A., visszaesőként elkövetett emberölés, kifosztás és magánlaksértés miatt mondták ki bűnösnek.



A per másod- és harmadrendű vádlottját, a szintén dunaújvárosi Sz. J.-t és G. R.-t emberöléssel kapcsolatos bűnpártolás miatt három-három év börtönre ítélték.



Az ítélőtábla felidézte: G. A. és a későbbi áldozat, M. A. üzlettársak voltak, de kapcsolatuk ellenségessé vált, miután a vállalkozó nem teljesítette hárommillió forint átadására tett ígéretét. G. A., aki 2011-ben szabadult emberölés miatt kiszabott börtönbüntetéséből, elhatározta, hogy megleckézteti M. A.-t.



A gyilkos 2013. április 30-án éjjel megkérte - a börtönbüntetése alatt megismert - Sz. J.-t, hogy figyelje a vállalkozó dunaföldvári otthonát, és jelezze, ha egyedül van otthon, majd G. R. a helyszínre vitte őt. G. A. bemászott a házba, és megfojtotta M. A.-t.



A holttestet G. A. édesanyjának felújítás alatt lévő dunaújvárosi házához vitték, amelynek pincéjében a gyilkos bebetonozta. Az áldozat maradványait a rendőrség 2016. februárban találta meg.