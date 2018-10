Jobbik: Volner Jánost kizárták a frakcióból, ketten kilépnek

Ezt Jakab Péter, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője és szóvivője jelentette be a tanácskozást követő budapesti sajtótájékoztatón. Volner János - az M1 aktuális csatorna tudósítása szerint - az ülés után azt mondta, nem a Jobbikkal, hanem a párt vezetőségével van konfliktusa és azzal a politikával, amelyet képviselnek.



Mint Jakab Péter a sajtótájékoztatón elmondta, Volner János ellen - az elmúlt három hónapban kifejtett, részletezni nem kívánt tevékenysége miatt - etikai vizsgálatot kezdeményezett a pártelnökség; a politikus péntek reggel megjelent - a Jobbik választókerületi elnökeinek és szervezőinek címzett - levele "csak az utolsó csepp volt a pohárban". Jakab Péter hozzátette, a levélben csúsztatások, valótlanságok nagy számban szerepelnek. Jakab Péter arról is beszámolt, hogy Apáti István és Fülöp Erik képviselő "Volner János kizárásához kötötte távozását", mindhármuknak szombat délig adtak időt arra, hogy visszaadják képviselői mandátumukat. Jelezte, a kizárást 17-en támogatták, négyen ellenezték, hárman pedig érvénytelen szavazatot adtak le. A kizárásról döntő rendkívüli frakcióülés összehívásának okaként Volner Jánosnak a "Jobbik-középvezetőknek elküldött és Fidesz-médiumoknál landolt" pénteki levelét említette a szóvivő, kijelentve, az írást "nagyon nehéz volt másképp értelmezni, mint ami a Jobbik ellen hat, és ami persze a Jobbik ellen hat, az a Fideszt segíti".



Jakab Péter az általa említett csúsztatások, hazugságok közé sorolta, hogy a Jobbik összefogásra készülne baloldali, balliberális pártokkal, hozzátéve, a pártelnökség tagjaként Volner Jánosnak tudnia kell, hogy a Jobbik elutasít mindennemű összefogást, együttműködést az MSZP-vel, a DK-val, a Momentummal.



Jakab Péter megjegyezte: nem szerepel a tervek között az LMP-vel való országos szintű együttműködés, amelyet korábban éppen szorgalmazott Volner János, és "nagyon nehezen tolerálhatónak" nevezte a most kizárt politikus azon kijelentését, hogy a Jobbik közössége "hitehagyott" volna. Volner kijelentését a szóvivő azzal cáfolta, hogy a múlt hétvégi kongresszus küldöttei egyhangúlag, lelkesen fogadták a nemzeti ellenállás kiáltványát, amely "rögzíti, hogy a Jobbik soha, semmilyen körülmények között nem fog kiegyezni az Orbán-rendszerrel", és nem hajtanak fejet a rezsim előtt. Úgy tűnik, vannak olyan erők, amelyeknek ez a döntés nem szimpatikus. Nekünk viszont ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy semmilyen szinten nincs kiegyezés az Orbán-rezsimmel - jelentette ki Jakab Péter. Volner János a frakcióülés után úgy nyilatkozott, nem a Jobbikkal, hanem a párt vezetőségével van konfliktusa és azzal a politikával, amelyet képviselnek. Bejelentette, hogy továbbra is a párt tagja kíván maradni. Megismételte azt is, hogy előrehozott tisztújítást szeretne elérni - tudósított az M1 aktuális csatorna.



A Figyelő pénteken tette közzé honlapján Volner Jánosnak a Jobbik választókerületi elnökeinek és szervezőinek címzett levelét, amelyben bejelenti, hogy a párt elnökségének feloszlatását és tisztújító kongresszus összehívását kezdeményezte. A Jobbik alelnöke ebben arra hivatkozott, hogy a jelenlegi testületnek "senki nem adott felhatalmazást a liberális-balközép pártokkal történő összeborulásra", és a Jobbikban most zajló folyamatoknak az égvilágon semmi közük nincs az általa által is támogatott néppártosodáshoz, ahogyan a hétvégi kongresszuson elfogadott kiáltványhoz sem. Volner János úgy értékelte, a Jobbik katasztrofális állapotban van: a tagság jelentős része kilépett, polgármestereinek fele, sok önkormányzati képviselője távozott, "elüldözték" a párt legnépszerűbb női politikusát, Dúró Dórát és "rengeteg értékes embert". "Eközben a Jobbikon belül gátlástalan eszközökkel folyik a kiszorítósdi". Volner szerint őt például többen is folyamatosan, a legaljasabb eszközökkel "nyírják", amiért nem hajlandó elfogadni a nemzeti politizálás feladását és ellenzi a baloldallal összeborulást.



"Bocsánat, de én nem kurvának álltam! A Nemzet ügyeiben nincs és nem is lehet alku!" - fogalmaz a Figyelő által idézett levélben a politikus, aki szerint a parlamenti frakció hitehagyott, csakúgy, mint a párt vezetői, hiszen Vona Gábor és Gyöngyösi Márton is arról beszélt egy-egy interjúban, hogy teljesen reménytelennek látja a Fidesz leváltását. A nap folyamán Volner János arról beszélt az M1 aktuális csatornának: átvenné a Jobbik vezetését, megerősítve, hogy rendkívüli tisztújító kongresszus összehívását kezdeményezte, mert ellenzi, hogy pártja vezetése "fúziót" hozzon létre a Jobbik és az LMP között.