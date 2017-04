Jobbik: támogassák az önkormányzatok is a béruniós kezdeményezést!

Gyöngyösi Márton, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese, a béruniót kezdeményező polgári bizottság vezetője szombaton budapesti sajtótájékoztatón elmondta: pártja megkérte minden - települési és megyei - önkormányzati képviselőjét, hogy a soron következő közgyűlési üléseken nyújtsanak be olyan előterjesztéseket, amelyekben a testületek támogatását kérik a béruniós kezdeményezéshez.



Minden önkormányzatnak joga van arra, hogy véleményt nyilvánítson országos politikai kérdésekről - tette hozzá.



Gyöngyösi Márton közölte, amíg az Európa Bizottság meghozza a döntését a polgári kezdeményezésről, addig országjárásba kezdenek, és lakossági fórumokon tájékoztatják majd a választókat. Ezek mellett szakmai egyeztetéseket is lefolytatnak majd.



Elmondta, pártja reménykedik abban, hogy az önkormányzatok "autonóm módon" képesek lesznek dönteni erről a "sorskérdésről", hiszen "települési szinten érezhető leginkább az elmúlt 27 év elhibázott gazdaságpolitikájának, fejlesztési politikájának a legtöbb káros hatása". Így az elvándorlás, az elszegényedés és a munkanélküliség.



Ugyanakkor szerintük az európai uniós kohéziós politika sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket - tette hozzá az ellenzéki politikus.



Gyöngyösi Márton kijelentette: pártja meggyőződése, hogy a ezzel a polgári kezdeményezéssel ellenzékből "már többet tett az életszínvonal felzárkóztatásáért, mint amennyit Orbán Viktor háromszor négyéves kormányzása alatt". Hiszen - mint mondta - nemcsak az uniós eszközt találták meg a bérek felzárkóztatásához, hanem ehhez a közép-kelet európai országok szövetségét is megnyerték.



Vona Gábor 2016 decemberében jelentette be, hogy pártja európai polgári kezdeményezést indít annak érdekében, hogy a bérkiegyenlítés megjelenjen az uniós alapelvek sorában.



Gyöngyösi Márton kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Jobbik a kezdetektől fogva következetesen képviseli álláspontját a Közép-európai Egyetemet (CEU) alapító Soros Györggyel kapcsolatban, azonban úgy gondolják, hogy a kormányzat CEU elleni hadjárata "egy mondvacsinált probléma, és Orbán Viktor hatalomgyakorlásáról szól, nem pedig arról, hogy Magyarország szuverenitását meg akarná védeni".



"Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy hecckampány" - fogalmazott az ellenzéki politikus.