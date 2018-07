Jobbik: pedagógushiány van Magyarországon

Az Országgyűlés oktatási bizottságának jobbikos alelnöke úgy fogalmazott: az "iszonyatos pedagógushiány egy nagyon veszélyes eleme annak a káros folyamattengernek, amely életveszélyt jelent a magyar jövőre nézve".



Hozzátette: a Fidesz számos ponton referenciának tekinti a Horthy-korszakot, de míg akkor a tragikus eredményeket hozó trianoni békediktátum után nyolc évvel sikerült rendbe rakni a magyar iskolaügyet, addig a Fidesz a szintén katasztrofális balliberális kormányzást követő nyolc évben ezt nem tudta megtenni.



Nem becsülték meg a pedagógusokat, hanem a "Klik cselédjeivé" tették őket, ennek pedig az lett a következménye, hogy a legfrissebb adatok szerint több mint kétezer tanár, tanító, pedagógus hiányzik a rendszerből - hangsúlyozta Ander Balázs.



A jobbikos szakpolitikus szerint a 2019-es költségvetésből is az látszik, hogy a Fidesz nem fogja fel, mennyire fontos gazdasági és társadalmi célokat szolgál az oktatás. Ha tömegével hiányoznak pedagógusok, akkor nem tudunk változtatni az "iszonyatos" lemorzsolódási adatokon és a korai iskolaelhagyók hatalmas arányán sem, és az is kérdés, hogy mi lesz az "elgettósodó" és leszakadó peremvidékek sorsa - mutatott rá. Ander Balázs az utóbbira az alig ezer lakosú, megfogalmazása szerint "szinte teljesen elcigányosodott" Hernádvécsét hozta fel példaként, ahol a kozigallas.gov.hu adatai szerint 12 pedagógust keresnek.



Úgy vélte: ha a magyar pedagógustársadalmat a mindenkori kormány nem kezeli megfelelően, és a tanárok nem kapják meg az erkölcsi és anyagi megbecsülést, akkor nem kell csodálkozni azon, hogy ezekbe a térségbe egyre nehezebb lesz közszolgálatot vállaló, elhivatott szakembereket találni.



Közölte: a Jobbik számos módosító indítványt nyújt be a jövő évi költségvetéshez, ezek lényegi segítséget jelentenének a magyar köznevelés, közoktatás számára, azonban arra számítanak, hogy a Fidesz ezeket lesöpri az asztalról. Ezért kijelentette: meggyőződésük szerint új költségvetésre lenne szükség, mert a jövő évi büdzsé egyik legnagyobb vesztese a magyar oktatás.



Ander Balázs a kémkedéssel vádolt volt jobbikos politikus, Kovács Béla büntetőügyével kapcsolatos kérdésre válaszolva azt mondta: ez az ügy messze túl van reprezentálva a kormánypárti sajtóban, és a Fidesz-média számára éveken keresztül jó "aduász" volt arra, hogy a Jobbikot sározni tudják. Ha Kovács Béla valóban kém volt, akkor ennek legnagyobb áldozata a Jobbik - jelentette ki Ander Balázs, aki szerint ez az ügy a Fidesz érdekeit szolgálta.