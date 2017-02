Jobbik: nehéz hónapok következnek a frakció és a párt életében

Elmondta, folytatják a "magas színvonalú szakmai munkát" a parlamentben, illetve a kormányzásra való felkészülést, és számítanak arra, hogy a Fidesz újabb támadássorozatot intéz a párt ellen.



Hangsúlyozta: komolyan készülnek a 2018-as kormányzásra, ehhez strukturális változtatásokat is végre kell hajtani a pártban, és - mint mondta - a Fidesszel és az MSZP-vel ellentétben a Jobbik választási programot is készít.



Szilágyi György közölte: Orbán Viktornak magától is válaszolnia kellene azokra a kérdésekre, amelyek családja 3,2 milliárd forintos tartozásával, annak kiegyenlítésével kapcsolatban merülnek fel, de ha ezt nem teszi meg, akkor a Jobbik fogja megkérdezni.