Jobbik: emeljék meg a hallgatói ösztöndíjakat!

Farkas Gergely, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese keddi budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: a kormány 10 éve nem emelte a keretösszeget, miközben a diákok költségei - az albérlet, étkezés, tankönyvek ára - folyamatosan növekedett.



A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) kimutatta, hogy egyre több diák kénytelen dolgozni tanulmányai mellett vagy a szüleire támaszkodni - fejtette ki a jobbikos politikus, aki szerint a helyzet az elvándorlással is összefügg.



Farkas Gergely szerint az ösztöndíj-emelés csak szándék kérdése, pártja választási győzelme esetén meglépné azt.



Kérdésre azt is közölte: a HÖOK elemzése szerint 9 milliárd forintos többletből már érezhető emelést lehetne végrehajtani.



A frakcióvezető-helyettest megkérdezték az Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármester által bejegyzett egy Rend és Igazságosság nevű pártról is. Azt felelte: a Jobbik sosem volt a szélsőjobb pártján és nem tart attól, hogy szavazókat veszít. Ahhoz, hogy pártja hatalomra tudjon kerülni, a kiábrándult fideszesek, baloldaliak és bizonytalanok között is kell szavazókat keresnie - tette hozzá.