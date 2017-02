Jobb minőségű az áru az osztrák boltokban, mint itthon? - Szavazzon!

A szlovákiai és a magyar hatósági vizsgálatok is alátámasztják, hogy a multinacionális élelmiszergyártók eltérő minőségű termékekkel látják el a nyugat-európai és a kelet-közép-európai régió boltjait. Azonos márkanevű, azonos típusú, csomagolású termékek összehasonlításáról van szó, és az ausztriai, a magyar és a szlovákiai boltokban vásárolták meg az aztán bevizsgált élelmiszereket.Korábban több Ausztriában dolgozó olvasónk is arról számolt be, hogy nem csak az árak miatt vásárol szívesebben az osztrákoknál, hanem a minőség miatt is. Például ugyanazt az ételt, italt, illatszert, mosószert inkább Ausztriában vesz meg.Kíváncsiak vagyunk, olvasóinknak mik a tapasztalataik e téren. Szavazzanak!Kérjük, válaszoljanak két kérdésünkre!

Tapasztalatai szerint általában jobb minőségűek ugyanazok a termékek az osztrák boltokban, mint a hazaiakban? Igen Nem Szavazok!



Melyik termékcsoportnál tapasztalja leginkább, hogy jobb minőségűek ugyanazok az áruk az osztrák boltokban, mint a hazaiakban? Élelmiszerek Illatszerek Tisztítószerek Ruházat Egyéb Szavazok!



Tapasztalatait megírhatja konkrétan is hozzászólásként vagy elküldheti a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail címre.

Az eltérő tárolás, más lejárati idő vagy az eltérő fogyasztói szokások miatt lehet különbség a magyar és osztrák boltokban kapható, ránézésre ugyanolyan márkájú termékek között, nem azért mert a cégek a vacakabb árut hozzák Magyarországra a multinacionális élelmiszeripari cégek - összefoglalva így reagált a Magyar Márkaszövetség a hírre. Teljes cikk és előzmények itt >>