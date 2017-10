Jeszenszky biztos benne, hogy nincs Soros-terv

Szégyenteljesnek tartom, hogy ennyire lenézik a magyar választók intelligenciáját. Biztos, hogy nincs Soros-terv. Soros Györgynek vannak változó elgondolásai, de azok az állítások, amiket a szájába adnak, hazugságok. Aki ezeket a rémmeséket elhiszi, az megtévesztés áldozata lesz, de annyira átlátszók a szövegek, hogy azon csak sírni vagy nevetni lehet.

Barátokra és szövetségesekre van szükségünk, nem jó mindenkivel összeveszni. Emögött az a stratégia áll, amit helytelenítek, hogy a magyar választókat, társadalmat akarják felháborítani, hogy no lám, miket mondanak reánk. Apellálnak a magyar emberek hazafiságára, hogy majd a mindenkit jól kiosztó Fideszre fognak szavazni. Ez nem becsületes dolog, de úgy látszik, hogy eredményes.

A mostaniaktuális témákról kérdezték, például a Soros-tervről, annak létezéséről. Jeszenszky erre azt mondta a lapnak:Jeszenszky azt is elmondta, hogy ő ugyan nem kedveli Sorost, sokszor volt ellenfele az Antall-kormánynak is, a bevándorlásról is eltér a véleményük, de tragikomikusnak tartja, hogy már másodszor plakátolják vele tele az országot.Az oroszokról és az Oroszországról való viszonyról is kérdezték."Nem vagyok oroszellenes, mindig sajnáltam az orosz népet. De egy olyan politikával, amelyik egy szomszéd országot megtámad, vagy szuronyok árnyékában tart népszavazást, nem lehet rokonszenvezni."Az interjúban Jeszenszky elmondja, hogy a Norvég Alap elleni támadás volt az a pont, amikor már nem tudott az Orbán-kormánnyal közösséget vállalni, akkor mondott le oslói nagyköveti posztjáról is.A diplomácia szerepéről hosszan beszélt az egykori külügyminiszter; elmondta, hogy szerinte fontos, szövetséges országokkal miért érdemes jóban lenni, hogy miért fontos a stílus, és végül hozzáteszi: