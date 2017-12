Járóka: elszalasztott lehetőség a romák társadalmi integrációjának halogatása

Úgy vélte, a romák társadalmi bevonásának gyorsítása segíthetne enyhíteni a munkaerő-problémákat az Európai Unióban, miközben például Németországban a kormány ugyanebből a megfontolásból bevándorlók befogadására ösztönöz.



Úgy fogalmazott, hogy "egyelőre egy elszalasztott lehetőségről beszélünk". Hozzátette, hogy megfelelő oktatási és képzési programok is kellenek, emellett a cigányság egészségi állapotának javítására is szükség van.



Az EU egykoron magyar elnökség alatt elfogadott roma keretstratégiájával kapcsolatban Járóka Lívia úgy vélte, Magyarország végrehajtja, de a többi tagállam "már kevesebb elszántsággal és sikerrel". Leszögezte, most éppen azon dolgozik, hogy a 2020-2027 közötti uniós tervezési időszakra több ponton kijavítsák.