Ittasan, eltiltva motorozott az éjszaka közepén, és még kábítószer is volt nála

Fotó: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

Fotó: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

Baja belterületén, a Jelky András téren szombat éjszaka a rendőrök ellenőriztek egy segédmotoros kerékpárt, és 33 éves vezetőjét. Az ellenőrzés során alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott. Ezután Cs. Szilárd táskájában a járőrök két darab alufóliába csomagolva zöld növényi származékot, valamint egy kisméretű alufóliában fehér port találtak. Ezt követően az is kiderült, hogy Cs. Szilárdot 2019. április 8-ig a közúti járművezetéstől jogerősen eltiltották.A férfit ezután előállították Bajai Rendőrkapitányságra, ahol szabálysértési eljárás, valamint kábítószer birtoklása miatt büntetőeljárás is indult vele szemben. A gyanúsítottnál megtartott házkutatás során a nyomozók közel bruttó 800 gramm zöld színű kábítószergyanús növényi származékot is találtak és foglaltak le. A szabálysértést - őrizetbe vétele mellett - gyorsított bíróság elé állítási eljárás során bírálta el az illetékes hatóság.